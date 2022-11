Taylor Swift y el efecto "All Too Well"

Hace 10 años y cuando aún era una artista relativamente nueva, Taylor Swift publicó su cuarto álbum “Red”, el cual incluía los que rápidamente se convertirían en éxitos: “We Are Never Ever Getting Back Together”, “I Knew You Were Trouble”, “22”, y la canción que da nombre al álbum, “Red”; todos ellos sencillos que ayudaron a consagrar a Taylor como la estrella de pop que es hoy en día.

Sin embargo, como reveló ella misma en diversas entrevistas a lo largo de los años, la canción “All Too Well” a pesar de nunca haber sido lanzada como sencillo, se convirtió en una de las preferidas por los fans, también conocidos como swifties.

El vínculo entre Taylor Swift y sus fanáticos es conocido por ser bastante especial; en la última década la cantante ha demostrado conocer bastante bien a su audiencia al estar al pendiente de sus peticiones y complacerlos con easter eggs en sus canciones, videos musicales y canciones en general. Es decir, Taylor deja pequeñas pistas para sus fanáticos más atentos sobre sus próximos lanzamientos y colaboraciones.

A finales de 2021 Taylor Swift lanzó "Red (Taylor's Version)", una regrabación de su álbum de 2012. INSTAGRAM @TAYLORSWIFT

Es por esto que la intérprete no pasó desapercibido el especial cariño que sus fans demostraron por “All Too Well”. Incluso, mucho antes de anunciar que grabaría de nuevo sus álbumes antiguos por cuestiones de derechos de autor, Taylor reveló que la versión original de “All Too Well” tenía una duración de 10 minutos, pero la disquera le sugirió recortarla. Esta revelación hizo que sus fans imploraran por la versión extendida de la canción, y en 2021 cuando lanzó “Red (Taylor’s Version)”, una regrabación del álbum de 2012, estrenó la versión de 10 minutos de “All Too Well” que para sorpresa de nadie, fue un rotundo éxito.

Ésta versión extendida incluso rompió récord como la canción más larga en llegar al número uno en las listas de popularidad, superando a la mismísima “American Pie” de Don McLean estrenada en 1971 y con una duración de 8 minutos. Uno de los innumerables éxitos en la carrera de Taylor Swift.

El estreno de “All Too Well (10 minutes version), (Taylor’s Version)”, llegó acompañado por un lindo cortometraje protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, quienes representan la historia de una jovencita y un hombre a mediados de sus veinte que viven una turbulenta relación afectada por la diferencia de edad. Historia narrada en la canción e inspirada, según los rumores, en la relación que Taylor Swift tuvo hace una década con el actor Jake Gylleenhaal.

INSTAGRAM @TAYLORSWIFT

A pesar de que Taylor Swift ha mantenido en privado qué relaciones han inspirado a cada una de sus canciones, el contexto de “All Too Well” la convierten en una canción aún más profunda con las que muchas y muchos nos podemos sentir identificados. Sin embargo, ésto no se trata de Jake Gyllenhaal. Así como Taylor ha expresado anteriormente cuando en entrevistas es interrogada hasta el cansancio sobre la inspiración para sus canciones, el punto de cada una de ellas es que la audiencia aprecie el mensaje y, en lugar de pensar a qué celebridad está dirigida la letra, el punto es que a cada uno le recuerde sus relaciones e historias pasadas.

“All Too Well” trata de la nostalgia que se siente como el otoño (época en que fue lanzada la canción); no lo suficientemente frío y melancólico como el invierno, pero una época donde las hojas secas de los árboles sirven como recordatorio de la colorida primavera. Es tomarnos un momento -aunque sean 10 minutos- para recordar malas decisiones, amores de verano con todo y sus altibajos, personas que “nos mantuvieron como un secreto pero los mantuvimos como algo sagrado”, personas “casualmente crueles en nombre de la honestidad” e historias que “juramos recordar por siempre”.

Pero sobre todas las cosas, “All Too Well” simboliza el fuerte vínculo entre Taylor Swift y sus fans, un himno que sí o sí formará parte importante de la próxima gira “The Eras Tour”.

