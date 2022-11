Taylor Swift: "You're On Your Own Kid" y la magia del track número 5

Recientemente, Taylor Swift estrenó su décimo álbum de estudio, “Midnights”, el cual al ser anunciado hace un par de meses tomó por sorpresa a los fanáticos de la cantante debido a que ella se encuentra en medio de la regrabación de sus álbumes antiguos por temas de derechos de autor. “Midnights” es por lejos uno de los mayores éxitos en la carrera de Taylor, ya que en la semana de su estreno, 10 de las canciones del álbum se posicionaron en el top 10 del listado Billboard Hot 100. Entre ellas se encuentra la melancólica e íntima “You’re On Your Own, Kid”, que no por casualidad es la quinta canción del exitoso álbum.

Los fans de Taylor Swift saben que la canción que ocupe el quinto lugar en sus álbumes es por lejos la más íntima y especial para ella. AFP/ Angela Weiss

Taylor Swift es reconocida por incluir guiños y mensajes ocultos en sus obras; y a pesar de que es bien conocida la obsesión de la cantante por el número 13, los fans de Taylor saben que la canción que ocupe el quinto lugar en cada uno de sus álbumes es por lejos la más íntima y especial para ella.

Desde el estreno del álbum “Red” de 2012, donde la canción “All Too Well” (la favorita de los fans y de la misma Taylor) ocupa el puesto 5, la intérprete reveló su decisión de ubicar en ese puesto las canciones que ella considera más vulnerables y personales.

Otro track 5 que los swifties no podemos pasar por alto es “The Archer” del álbum de 2019 “Lover”. Aunque nunca fue lanzado como sencillo, “The Archer” es una canción sentimental donde utiliza la metáfora de “el arquero” (representación de su signo zodiacal, sagitario), para representar cómo algunas veces en la vida somos el cazador y otras veces la presa.

En un álbum tan personal como “Midnights” de 2022, donde en lugar de baladas románticas predominan las canciones sobre las batallas internas, “You’re On Your Own, Kid” resalta como un claro ejemplo de los track número 5 en la discografía de Taylor.

Aunque el mismo título de “You’re On Your Own, Kid” pareciera un cruel recordatorio sobre la soledad, se convierte en un himno que nos invita a encontrar la belleza en estar solos, a darse cuenta de que a pesar de estar rodeados de personas a las que sí les importa y de otras cuantas a las que no, tenerse a uno mismo es más que suficiente.

A pesar de que algunos pudieran encontrar similitudes entre algunas de las líneas de la canción y la vida pública de Taylor Swift, por ejemplo “Las bromas no eran graciosas, pero tomé el dinero” en relación a las burlas que Taylor sufría en las entregas de premios, la misma intérprete ha expresado en repetidas ocasiones que sus canciones son para que el público se sienta identificado y relacione el mensaje con sus propias experiencias.

La canción comienza con frases melancólicas como: “Dí mi sangre, sudor y lágrimas por ésto. Organicé fiestas, hice morir de hambre a mi cuerpo como si un beso perfecto fuese a salvarme”, y termina con un mensaje esperanzador que convierte las batallas internas en un recordatorio de empoderamiento: “Todo lo que pierdes es un paso que das”, “Estás sola, niña. Sí, puedes enfrentar esto. Estás sola niña, siempre lo has estado”.

En general, el álbum “Midnights” ha sido un gran éxito. Cuando 10 de las canciones del disco se posicionaron en los primeros lugares del listado de Billboard, “You’re On Your Own, Kid” ocupó el noveno puesto, por lo que aún no es de las favoritas de los fans y por el momento no se espera el lanzamiento de un próximo videoclip. Sin embargo al ser la quinta canción del disco, los verdaderos swifties saben que Taylor la colocó ahí por un motivo especial. “You’re On Your Own, Kid” es una obra íntima a la que Taylor sabe que sus fanáticos pueden recurrir cuando necesiten recordar la belleza de tenerse a uno mismo en las buenas y en las malas.

MR