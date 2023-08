Desde hace varios meses, los entusiastas mexicanos de Taylor Swift, conocidos como Swifties, han estado anticipando con emoción este momento. A partir de hoy, 24 de agosto hasta el 27, la destacada artista estadounidense, intérprete de "You Belong With Me", estará presente en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La expectación de los admiradores ha sido tan intensa que algunos optaron por adquirir boletos VIP a un costo adicional, con el fin de sumergirse por completo en la experiencia que la cantante ofrece. Incluso han invertido hasta 16 mil pesos mexicanos. Sin embargo, no todos los aspectos del evento parecen haber sido perfectos, y ciertos seguidores han expresado su descontento en las redes sociales con respecto al contenido de los kits.

Aunque se había revelado previamente los elementos del paquete, que incluye artículos oficiales de merchandising, los Swifties esperaban elementos similares a los ofrecidos durante la gira de Taylor en Estados Unidos, por lo que sintieron defraudados por la ausencia de luces LED en el gafete, cuyas luces se sincronizan con un bracalete durante el show, la falta de grabados de las fechas y la ciudad en la bolsa Tote, además de la ausencia de un póster exclusivo.

Añadiendo a la desilusión, los seguidores mexicanos tuvieron que desplazarse hasta el Foro Sol para recoger los paquetes, debido a problemas logísticos anunciados por Ocesa el pasado 19 de agosto en un correo electrónico, mientras que en el país de origen de la voz de "Blank Space": los paquetes se enviaron directamente a los hogares.

Cabe mencionar que el proceso de entrega en el Foro Sol tuvo lugar desde las 10:00 hasta las 19:00 horas del día 23, y a través de videos compartidos en línea se pudo observar a individuos de diversos estados que llegaron para recoger sus paquetes.

Ante ello, los Swifties no tardaron en exhibir su contenido VIP en las redes sociales. El paquete "mexicano" también incluye la Tote Bag, un set de cuatro pósters, un pin, un gafete (sin luces led), un cordón para el cuello, stickers, un juego de tarjetas y un boleto VIP decorativo con detalles holográficos.

En Twitter, abundan comentarios como: "¿De qué tan mala calidad es la Tote Bag?", "Estar en las últimas filas del Foro Sol es mejor que gastar 10,000 pesos en cosas inútiles", "Parece el tipo de premios que solía dar aimep3 con espuma diamantada", "Nada más que papel", "No iré, pero es frustrante que el gafete no tenga luces LED", "El cartón más costoso", "Jajaja, miles de pesos por esto", "Muy similar al paquete de EU, solo con el gafete, confeti y el póster de la ciudad...".

Algunos también sugirieron que los mismos diseños podrían haber sido producidos localmente en México para abaratar costos para aquellos seguidores que no podían permitirse el paquete VIP. Comentarios como "Imprime esa Tote con tu vecino", "Por lo que costó, podríamos hacer (algunos diseños) por 350 pesos", "Es aterrador, todo podría haber sido hecho en una tienda Office Depot", "Me decepcioné al ver el gafete que no prende y me enojé", "10 mil pesos por puro cartón" fueron expresados.

A pesar de las críticas y los descontentos, hay quienes se mostraron felices y satisfechos con el contenido del paquete que recibieron.

Aquí tienes la lista, recordando que estos son los precios más los cargos por servicio:

"We never go out of style": 4,550 pesos mexicanos. Este es el exclusivo paquete VIP que incluye acceso temprano al recinto y su sección. Un boleto para el área de piso.

"It's a Love Story": 8,550 pesos mexicanos más cargos por servicio. Boleto con asiento reservado en la Sección Naranja A.

"… Ready For It Package": 10,500 pesos mexicanos más cargos por servicio. Boleto con asiento reservado en la Sección Verde A.

"I Remember It All Too Well": 12,850 pesos mexicanos más cargos por servicio. Boleto con asiento reservado en la Sección Platino C.

"Karma is my boyfried": 14,850 pesos mexicanos más cargos por servicio. Boleto con asiento reservado en la Sección Platino B.

"It's Been A Long Time Coming": 16,350 pesos mexicanos más cargos por servicio. Boleto con asiento reservado en la Sección Platino A.