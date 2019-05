Tarantino pide en Cannes no compartir "spoilers" de su filme

El director estadounidense Quentin Tarantino publicó una carta abierta dirigida a quienes el martes verán su película "Once Upon a Time in Hollywood" en el Festival de Cannes, pidiéndoles que no desvelen su contenido.

"Me gusta el cine. A ustedes les gusta el cine. Una historia está a punto de ser descubierta por primera vez. Me emociona estar en Cannes para compartir 'Once Upon a Time in Hollywood' con el público del festival. Los actores y el equipo han trabajado duro para crear algo original, y solo pido que cada uno evite revelar cualquier cosa que impediría a los futuros espectadores vivir la misma experiencia con el filme", escribió Tarantino en esta carta publicada el lunes en su cuenta de Twitter.

Hasta ahora, se ha filtrado poca información sobre la última cinta del director, en liza por la Palma de Oro. La historia se sitúa en Los Ángeles, en 1969, y sigue las aventuras de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), estrella de wésterns de la televisión, de su doble en las escenas de acción (Brad Pitt) y de su vecina, la actriz Sharon Tate (Margot Robbie).

El tráiler tampoco da más pistas sobre el noveno filme del cineasta, quien recibió la Palma de Oro en 1994 por "Pulp Fiction".

Tarantino no es el primero que se dirige a los festivaleros de La Croisette. El surcoreano Bong Joon-ho también envió un mensaje implorando, sobre todo a los críticos, que no revelen ciertos momentos de su filme "Parásito", presentado también el martes en competición.

