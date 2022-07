Sydney Sweeney, actriz de “Euphoria”, habla de su crisis financiera ante precarización laboral

Sorpresa han generado las recientes declaraciones de la actriz Sydney Sweeney, quien siendo de una de las protagonistas de la serie “Euphoria”, confesó que vive una crisis económica pese a formar parte de producciones exitosas y multipremiadas como también lo ha sido “White Lotus”.

En una entrevista brindada a “The Hollywood Reporter”, Sydney Sweeney no solo explicó que su situación financiera está lejos de representar el sueño de las estrellas de la actuación que trabajan en Hollywood y las grandes productoras y plataformas de streaming, al indicar que su economía no le permite tomarse un descanso laboral y mecho menos tener una vida de lujos como el público lo pensaría.

La actriz de “Euphoria” señaló contrario a lo que la audiencia pensaría, los salarios de los actores no son parejos entre los elencos, y aunque no brindó más ejemplos ni comparó sus ingresos con otros actores, sí puntualizó que sus ganancias son precarias pese a ser llamada y estar de manera fija en series de gran impacto internacional en términos de popularidad y gran desarrollo técnico de producción.

“Si quisiera tomarme un descanso de seis meses, no tengo ingresos para cubrirlo. No tengo a nadie que me apoye, no tengo a nadie a quien pueda recurrir para pagar mis cuentas o pedir ayuda”, apuntó al subrayar que más allá de tratar de mantenerse como actriz, tiene que recurrir a otros trabajos para poder solventar sus gastos, lo que también le significan grandes gastos al tener que pagar a sus agente o representante para conseguir más trabajo.

“Ya no les pagan a los actores como antes, y con los streamers ya no alcanzas regalías. Si solo actuara no podría pagar mi vida en Los Ángeles. Tengo que pagarle a mi publicista todos los meses, y eso es más que mi hipoteca”.

Sydney Sweeney recalcó que su vida no es tan glamurosa como la vida que representan sus personajes, recordando que desde su llegada a Los Ángeles ha lidiado con situaciones económicas complejas al ser sustento y apoyo para su familia, en especial con su madre, a quien agradeció su respaldo, sin embargo, enfatizó que al igual que muchos colegas y personas en general, ella ha tenido que compartir un cuarto como vivienda para toda su familia.

“Vivíamos en una habitación. Mi mamá y yo compartíamos una cama y mi papá y mi hermano pequeño compartían un sofá”, detalló, al compartir que además de la actuación trata de solventar sus gastos participando en campañas publicitarias, intercambios y eventos públicos, que no le permiten del todo enfocarse de lleno a la actuación, aunque de momento está anunciada como parte del elenco principal de lo que será la película “Madame Web”.

