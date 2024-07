La inteligencia artificial continúa extendiéndose a nuevas áreas del mundo digital, y ahora, los usuarios en América Latina pueden beneficiarse de ella directamente a través de WhatsApp. Meta, la empresa matriz de WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram, ha anunciado recientemente que su asistente impulsado por inteligencia artificial, Meta AI, está disponible en varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, así como en Camerún.

¿Qué es Meta AI?

Meta AI es el asistente digital de Meta, basado en tecnología de inteligencia artificial. Según la compañía, "Meta AI es ahora el asistente de IA más inteligente que puedes usar de forma gratuita", una afirmación que acompañó el lanzamiento oficial del asistente en abril de este año.

Meta AI ofrece una variedad de funciones que pueden ser útiles en la vida diaria. Algunas de las capacidades de este asistente incluyen:

Generación de Imágenes y Videos: Puedes solicitar a Meta AI que cree imágenes o videos basados en tus descripciones.

Puedes solicitar a Meta AI que cree imágenes o videos basados en tus descripciones. Recetas de Cocina: Puedes pedir recomendaciones sobre recetas o ingredientes.

Puedes pedir recomendaciones sobre recetas o ingredientes. Consejos de Estudio: Te puede proporcionar apoyo para comprender mejor tus lecciones y ofrecerte consejos educativos.

Te puede proporcionar apoyo para comprender mejor tus lecciones y ofrecerte consejos educativos. Recomendaciones de Destinos: Sugiere los mejores lugares para vacacionar en tu país o región.

Por ejemplo, para crear una imagen específica, solo debes escribir en el chat de Meta AI: "Imagina un astronauta en estilo manga", y la IA generará una imagen conforme a tu solicitud.

Meta AI se clasifica como una inteligencia artificial generativa. Su perfil en WhatsApp explica que "La IA generativa es un modelo informático que aprende patrones de datos para permitir a los usuarios crear algo nuevo, como texto o imágenes".

El asistente de Meta está basado en el modelo informático denominado Meta Llama 3. De acuerdo con Meta, "Meta AI, creada con la tecnología Llama 3, es ahora uno de los asistentes de IA líderes a nivel global, diseñado para incrementar tu inteligencia y aligerar tus tareas, ayudándote a aprender, crear contenido y conectarte de manera más efectiva."

Cómo usar y desactivar Meta AI

Si resides en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México o Perú, ya puedes acceder a Meta AI en WhatsApp. Para hacerlo, simplemente debes tocar el ícono de Meta AI cuando abras tu aplicación de WhatsApp. Este ícono se identifica por su combinación de colores azul, violeta y verde agua, ubicado encima del símbolo (+) para iniciar un nuevo chat.

Al seleccionar el ícono de Meta AI, serás dirigido al chat con el asistente, donde podrás empezar a interactuar con él. Encontrarás algunas sugerencias iniciales para conversar, tales como obtener resultados recientes de fútbol, recibir consejos para hablar en público o información sobre k-pop, entre otros temas.

Es importante tener en cuenta que para usar Meta AI, deberás aceptar las "condiciones de IA de Meta". Aparecerá una ventana con esta opción cuando intentes enviar un mensaje en el chat de Meta AI. Se recomienda leer estas condiciones antes de hacer clic en "Continuar" para tomar una decisión informada sobre el uso del servicio.

¿Cómo desactivar Meta AI de WhatsApp?

Actualmente, no existe un procedimiento manual para desactivar Meta AI una vez aceptadas las condiciones. Por lo tanto, es aconsejable no seleccionar "Continuar" si no estás seguro sobre el uso del servicio o si las condiciones no te convencen.

Es fundamental recordar que el modelo Llama 3 utiliza tus datos para mejorar las respuestas, pero estos datos están cifrados de extremo a extremo. Meta y otras plataformas no pueden acceder a tus mensajes, ya que están protegidos por cifrado.

