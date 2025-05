Susana Zabaleta niega agresión a Bárbara de Regil y sugiere estrategia de promoción

La actriz y cantante Susana Zabaleta negó haber agredido a Bárbara de Regil durante la filmación de la serie Rosario Tijeras, tal como lo afirmó De Regil en una entrevista reciente. En declaraciones para el programa De primera mano, Zabaleta restó importancia al asunto, aunque reconoció sentirse incómoda por las acusaciones.

“Entonces ella comentó eso en un programa que nadie ve y pues bueno, okey”, dijo con ironía Zabaleta, quien también insinuó que la denuncia mediática podría formar parte de una estrategia de promoción, ya que los capítulos en los que ambas actúan están por estrenarse. “Creo que no se vale. No está padre”, añadió la soprano.

Zabaleta lamentó la situación, no solo por el señalamiento directo, sino también porque su hijo, Matías Gruener, admiraba a Bárbara de Regil como modelo de figura femenina. Además, recordó que no es la primera vez que su colega lanza acusaciones públicas, mencionando como ejemplo una declaración pasada en la que De Regil señaló al productor Memo del Bosque, ya fallecido, por presuntamente haber intentado besarla sin su consentimiento.

La polémica comenzó cuando Bárbara de Regil relató su versión en el programa Secretos de parejas, transmitido por Canela TV. Según su testimonio, todo inició en el área de maquillaje, donde intentó saludar a Zabaleta, pero fue ignorada. Más tarde, asegura, la actriz la imitó de forma burlona mientras sostenía una videollamada con su hija.

De Regil dijo haber intentado mantener una mente abierta, a pesar de las advertencias que había escuchado previamente sobre el carácter de Zabaleta en el set. Sin embargo, su experiencia personal coincidió con los rumores: “Siempre quiero tener mi propia experiencia, pero en este caso, se confirmó lo que me habían advertido”, comentó.

El incidente más grave, según De Regil, ocurrió durante una escena donde Zabaleta debía simular que le aplicaba una inyección. Aunque se trataba de una jeringa retráctil, Bárbara le indicó dónde colocarla para evitar accidentes. No obstante, afirmó que recibió un golpe fuerte: “Me metió un madrazo. Volteé y le dije: ‘No te lleves pesado conmigo’, y me respondió: ‘Yo no me llevo pesado, yo vivo pesado’”.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de la producción de Rosario Tijeras ni de la plataforma que transmite la serie.

