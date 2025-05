David Benavidez se lanza otra vez contra Canelo Álvarez por evitar enfrentarlo

David Benavidez ha continuado encendiendo el debate en el mundo del boxeo desde que busca el enfrentamiento con Saúl “Canelo” Álvarez, el cual, por ahora, no se ha concretado y es muy difícil se suban juntos al ring .

En una reciente entrevista, el estadounidense volvió a enviar un mensaje fuerte a Saúl Álvarez: “Entiendo que Canelo no quiera pelear conmigo: soy el peleador más completo de la división ”, lanzó sin rodeos.

El estadounidense sabe que es un rival peligroso y no duda en decirlo públicamente, pues busca presionar y provocar al campeón mexicano.

Ya en ocasiones pasadas, Benavidez había sido más incisivo, pues en el programa Pound 4 Pound, aseveró: “Si Canelo pelea conmigo hoy, probablemente sería la pelea más importante de su carrera. Ese sería el sueldo más grande que ganaría en su vida. Si soy tan mal peleador y él podría ganarme sin problemas, ¿por qué no lo hace? Que deje de hablar y gane el respeto de la gente”.

¿Qué ha dicho el Canelo acerca de Benavidez?

En una exclusiva entrevista para Telemundo, el periodista deportivo, Miguel Gurwitz , entabló una breve pero trascendente charla con el Canelo en la que muchos nombres salieron a la luz, entre ellos el de David Benavidez.

El propio Saúl Álvarez declaró durante la entrevista que no está dispuesto a "dar ventajas" y que, en su momento, le molestó la actitud de Benavidez en su contra.

"Nunca la va a tener [la pelea]. No me interesa; [...] no tengo necesidad de darle 25 libras de ventaja a nadie en una pelea [...] ¿a estas alturas darle ventaja a un peleador? No tengo la necesidad ", aseveró Canelo.

¿Cuándo es la próxima pelea del canelo?

Canelo tiene otro enfrentamiento en puerta: su segundo compromiso de este año será ante el estadounidense Terence Crawford .

La pelea se llevará a cabo el 12 de septiembre de 2025, en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Estados Unidos . Allí, Canelo expondrá sus 4 campeonatos de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB), mientras que Crawford subirá hasta dos divisiones para el reto.

