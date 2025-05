Días después de que sus declaraciones en el reality Secretos de pareja generaran una oleada de reacciones en las redes sociales, Bárbara de Regil volvió a hablar sobre el presunto acoso que habría vivido por parte del productor Guillermo del Bosque.

La actriz dio su testimonio en uno de los episodios del programa, pero no fue sino hasta que éste se viralizó cuando las críticas y cuestionamientos comenzaron a circular.

Entre los comentarios más recurrentes estaba la pregunta: ¿por qué esperó hasta después de la muerte del productor para hablar? Ante ello, Bárbara decidió romper el silencio y explicar los motivos de su decisión.

La protagonista de Rosario Tijeras inició recordándole a sus seguidores que, meses atrás, ya había hablado sobre este tema; sin embargo, se negó a dar el nombre de su presunto agresor porque no se estaba lista para enfrentarlo.

"En ese momento no me sentía lista porque tenía miedo, miedo por el poder de alguien arriba y no me atrevía a decir el nombre", dijo en un mensaje en video que publicó en sus historias de Instagram.

De Regil enfatizó que el miedo puede paralizar a las víctimas, por lo que no existe un tiempo correcto para alzar la voz.

" Hablar de un abusador no es fácil, no importa que hayan pasado tres días o 10 años. Cada quien rompe el silencio cuando puede y cuando quiere, y creo que cuando lo haces no es por vengarte, sino por liberarte", agregó.

Asimismo, explicó las razones por las que expuso a Del Bosque como su presunto agresor; y es que, afirmó, quiere ser un ejemplo para su hija Mar.

"Si eso le hicieran a Mar me gustaría que lo dijera y que no tuviera miedo. Esa es una de las razones por las que decidí hablar: el ejemplo a Mar".

La también influencer aprovechó el momento para exhortar a las víctimas a que no guarden silencio y expongan los nombres de sus agresores.

"Otra cosa por la que creo importante hablar es para prevenir a futuras víctimas. Es para que se sepa y no vuelva a pasar. No te calles, no lo justifiques y no lo minimices".

También pidió que esta situación no aliente a falsas acusaciones de personas que sólo buscan obtener un beneficio abusando de la causa.

Por último, dejó claro que su intención no era atacar al productor y mucho menos tomar represalias en su contra; simplemente romper el silencio.

Estas palabras llegan en medio de las declaraciones de Guillermo Pous, abogado de Vica Andrade -viuda de Del Bosque-, quien no sólo negó lo dicho por la actriz; sino que calificó su testimonio como "cobarde" y le pidió comprobar la acusación ; algo que Bárbara no retomó en sus mensajes.

