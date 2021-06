Susana Rojas tiene doble personalidad

La plataforma de streaming VIX Cine y TV estrenó uno de los grandes éxitos de Colombia: “No olvidarás mi nombre”, producción de 2017 bajo la creación de Fernando Gaitán (“Yo soy Betty, la fea”), y que puso sobre la mesa un entramado de historias y personajes que abordan con sensibilidad el impacto de los conflictos armados del país.

La actriz Susana Rojas es la responsable de llevar el protagónico de esta narrativa, también estelarizada por Iván López y Ana María Orozco, quienes apostaron por una trama que navega entre el misterio, el poder y los lazos familiares.

Tras el furor que “No olvidarás mi nombre” causó en la televisión colombiana, Susana Rojas celebra que plataformas como www.vix.com abracen a esta producción para que la audiencia de América Latina conozca esta historia en donde la actriz vivió un reto peculiar al tener que dar vida a “Lucía Martínez”, una mujer que, a través de una doble personalidad, buscará descubrir los secretos que la rodean y descubrir realmente qué pasa con el niño al que considera su hijo y cómo la guerra de la “YE” ha intervenido en su vida y su entorno.

“Creo que el hecho de que las plataformas prácticamente hayan tomado el mundo, hace que podamos tener acceso a material de alta calidad contando con la inmediatez que es propia ya de esta generación. Es una gran oportunidad para que todas las personas que en su momento no pudieron verla y disfrutarla puedan tener acceso a ella, y con ello logren enterarse más de muchas cosas que pasaron y que no se han dado a conocer muy claramente de todo el conflicto armado en Colombia”, comparte la actriz en entrevista con EL INFORMADOR.

Aunque en la trama cada uno de los personajes tiene su propio arco de crecimiento, Susana Rojas recalca que algo que caracterizó a “No olvidarás mi nombre” desde su concepción, fue el lograr una fusión de historias para reflejar no solo una historia atractiva, sino poner en contexto cómo las cuestiones sociales impactan de alguna u otra forma a todos.

“Tratamos de contar y recopilar varias historias similares en un mismo personaje, por eso cada personaje de toda producción tiene su historia tan específica, con ese pasado, presente y con lo que le espera hacia el futuro”.

Susana Rojas recuerda que su llegada a “No olvidarás mi nombre” fue bastante especial y aunque la historia ya tenía muy claro que su protagonista llevaría una “doble personalidad”, la actriz descubrió sobre la marcha esos giros que el personaje tendría no solo como “Lucía Martínez” en su identidad principal, pues también daría vida a su alter ego también llamado “Susana”, dualidades que la cautivaron por completo.

“Creo que nos parecemos en esas ganas de hacer las cosas, de salir adelante, de no dejarnos apabullar por lo que nos suceda, así fuera lo peor que podría pasarnos en la vida, es tratar estar siempre ahí, tratar de seguir luchando”, agregó.

Busca más facetas

Ante la consolidada trayectoria que ha logrado forjar desde su natal Colombia, Susana Rojas comparte su interés por explorar distintas tramas, personajes y géneros, siendo la acción y la comedia los terrenos que llaman poderosamente su atención para proyectos futuros.

“Me falta más comedia, en cuanto a producciones grandes, porque en grupo de amigos y proyectos más pequeños y privados sí he tenido la oportunidad de explorarla, pero sí me gusta un proyecto más grande en donde yo no tenga casi injerencia, donde a mí me digan lo que tengo que hacer y retarme realmente. También, creo que he tenido unos acercamiento al género de acción, pero me gustaría mucho se me diera esa oportunidad de explorarlo con todas las ganas”.

SINOPSIS

Sobre “No olvidarás mi nombre”

Esta cinta cuenta la historia de “Sergio Aparicio”, un ejecutivo, quién, al final de una feria equina, conoce una mujer misteriosa: “Lucía Martínez”. Ambos están en el sitio por razones diferentes: él para ganar dinero; ella, para hablar con “Monica Zapata” sobre el origen real del niño que considera su hijo, pero que esconde un secreto fruto de toda la guerra de la “YE”.