Nana Calistar: Horóscopos HOY 28 de mayo

Aries

Es importante que tengas precaución con tus finanzas y deudas para evitar posibles problemas. Presta atención a tu alimentación, ya que podrías experimentar un aumento considerable de peso. Deja de preocuparte por asuntos que no están bajo tu control y concéntrate en ti mismo y en tu familia.

Aunque tienes una naturaleza bondadosa, a veces permites que otras personas te manipulen o te influencien. Es posible que recibas noticias de alguien que ha estado ausente en tu vida.

Sé cuidadoso para evitar errores en tu trabajo; realiza tus tareas de manera adecuada y no tendrás dificultades. Recuerda que el día en que decidas seguir tus propios deseos será cuando realmente encuentres la felicidad.

Tauro

Pronto verás cómo un viaje que has estado contemplando empieza a materializarse. Es probable que recibas noticias de un antiguo amor; sin embargo, debes ser cauteloso con tus palabras, ya que podrías cometer errores graves y caer en viejos patrones.

Recuerda que las oportunidades no duran para siempre; si no las aprovechas cuando se presentan, corres el riesgo de no lograr nada en el futuro.

Abandona la idea de que el amor no está destinado para ti, ya que tarde o temprano podrías encontrarte con situaciones que te hagan replantearte esa creencia.

Géminis

Es fundamental que aprecies lo que tienes en tu hogar y evites situaciones que generen estrés en tu vida. A pesar de los desafíos que has enfrentado, mantén tu bondad y nobleza, ya que tus sacrificios serán recompensados y nuevas oportunidades se presentarán.

Es posible que te encuentres con personas que parezcan amigables pero que en realidad oculten intenciones poco sinceras; no permitas que comentarios negativos te afecten, pues solo tú conoces tu verdadero valor y no hay razón para que otros te juzguen.

Podrían surgir encuentros amorosos pasajeros, mientras que una amistad podría distanciarse de ti debido a sentimientos no correspondidos. Sin embargo, tu persistencia en conquistar a alguien que te interesa podría dar resultados positivos en el futuro cercano. Además, recibirás una noticia que mejorará tu estado de ánimo y te llenará de alegría.

Cáncer

Pronto podrías encontrarte con personas negativas que intentarán poner a prueba tu paciencia y tus buenas intenciones. Sin embargo, la vida te brindará oportunidades significativas, especialmente en relación con un proyecto que anteriormente había enfrentado obstáculos y no había dado frutos.

Es importante que guardes tus proyectos para ti mismo, ya que las envidias y las malas energías podrían interferir con su éxito. Recuerda que aquellos que no deseen estar en tu vida pueden marcharse; no malgastes tu tiempo y energía en personas cuyos intereses difieren de los tuyos.

Es posible que recibas chismes sobre la vida de un antiguo amor o pareja, lo que te hará reflexionar sobre cómo la vida y el karma actúan para equilibrar las cosas. Es normal que sientas resentimiento hacia alguien que te haya tratado injustamente en estos días, pero trata de liberarte de ese sentimiento para tu propio bienestar emocional.

Leo

Es probable que en los próximos días recibas la visita de familiares que vienen de fuera y que también recibas noticias de una amistad con la que te habías distanciado. Posees el poder y la capacidad para alcanzar tus metas, pero a veces te dejas llevar por asuntos triviales e irrelevantes.

Recuerda que si no persigues tus sueños, nadie más lo hará por ti. Presta atención a tus finanzas, ya que estás gastando demasiado en cosas que no son prioritarias. Te esperan días de profunda reflexión, en los cuales deberás recordar tu valía y todo lo que has superado. No permitas que otras personas te manipulen; tú tienes el poder de tomar decisiones por ti mismo.

Es importante que resuelvas rápidamente una cuestión que te está quitando el sueño, ya que podrías complicarte la vida si no actúas con prontitud. Aunque un proyecto se cancele, algo importante está por llegar en menos de un mes.

Virgo

Es importante que seas selectivo con las personas a las que confías, ya que tiendes a confiar fácilmente y luego te arrepientes. Evita depositar tu confianza en alguien esta semana, ya que podrías ser víctima de engaños o fraudes.

Sé cauteloso con las nuevas amistades, ya que algunas podrían ingresar a tu vida con la intención de causarte daño o problemas. Te esperan cambios significativos, y habrá días en los que te costará aceptar lo que sucede en tu realidad.

Recuerda tus valores y de dónde vienes; no malgastes tu tiempo y energía en relaciones que no te aportan nada positivo. Prioriza tus propias necesidades antes que las de los demás, y no te dejes llevar por los caprichos de otras personas.

Es posible que sientas temor a enamorarte nuevamente por miedo a ser lastimado. Una amistad podría distanciarse de ti, pero no permitas que esto te afecte; disfruta del momento y no dejes que nada arruine tu paz interior.

Libra

Si actualmente no tienes una relación, este no es el momento adecuado para comenzar una. Es importante que aprendas a disfrutar de tu propia compañía y a amarte a ti mismo antes de embarcarte en una relación romántica. Cuando logres encontrar armonía en tu vida, será el momento perfecto para considerar iniciar un noviazgo.

Mantente alerta ante la llegada de una persona de tez morena clara, ya que podría entrar en tu vida con la intención de causarte problemas debido a la envidia que siente hacia ti. Sé cuidadoso con a quién confías tus secretos, ya que podrías cometer una imprudencia y permitir que tus enemigos utilicen esa información para hacerte daño.

Es posible que enfrentes decepciones en el camino, pero no te preocupes demasiado, ya que estarás en un estado mental fuerte y resistente, lo que te permitirá superar los golpes que la vida te depare. Es importante recordar que no necesitas una relación para disfrutar del placer sexual, así que no te sientas presionado a buscar una pareja para satisfacer tus necesidades íntimas.

Escorpión

Es hora de dejar atrás los resentimientos y concentrarte en alcanzar las metas que te has propuesto para este año. Te encuentras en una etapa muy prometedora en la que tienes el potencial de lograr todo lo que te propongas. Se acerca un evento social en el que podrías tener la oportunidad de tener un encuentro íntimo con un amigo o amiga.

Recuerda que en este mundo abunda la gente que no aporta nada positivo, así que no dudes en apartar de tu vida a aquellos que solo te dañan y buscan aprovecharse de ti. No tienes la obligación de estar siempre disponible para esas personas, especialmente cuando solo te buscan cuando necesitan algo.

No tengas miedo de abrirte a nuevas oportunidades en el amor, ya que estás en un ciclo en el que llegarán nuevas posibilidades y tendrás varias opciones para elegir. Sin embargo, mantén tu guardia alta con una amistad del pasado que está por regresar, ya que es probable que no tenga buenas intenciones y solo busque causarte problemas.

Sagitario

Es momento de aprender a soltar y dejar ir aquello que no te pertenece y que no está bajo tu control. Confía en tu capacidad para atraer a personas que realmente valgan la pena, en lugar de permitir que aquellos que te manipulan actúen como marionetas contigo. Si tienes pareja, mantente alerta, ya que algunas amistades podrían intentar sembrar discordia entre ustedes.

No te castigues ni te culpes por los errores de los demás; no eres responsable de las acciones de otros, así que no asumas cargas que no te corresponden.

Se avecinan proyectos emocionantes que te ayudarán a crecer como persona. Si bien es importante escuchar los comentarios de tus amigos cercanos, recuerda que la última palabra y la decisión final siempre serán tuyas.

Capricornio

Estás entrando en una etapa en la que los sueños premonitorios pueden ser significativos, así que presta mucha atención a lo que sueñas, ya que podría revelarte cosas importantes que están por suceder en tu vida.

Mantente alerta con tu alimentación, ya que es posible que te enfrentes a infecciones estomacales y al aumento de peso en estos días. No descuides tus propias necesidades y tu vida por complacer a personas que no te corresponden o que no hacen nada por estar a tu lado.

Es normal que extrañes a alguien que ya no está físicamente contigo, pero recuerda que su presencia sigue acompañándote en cada paso que das. Se avecina una fiesta o reunión con amigos, y recibirás un mensaje que te llenará de alegría. No temas a los cambios, ya que actuar de manera diferente es fundamental para obtener resultados distintos en tu vida.

Acuario

Es fundamental que seas selectivo con las personas con las que te relacionas, ya que podrías verse envuelto en chismes y situaciones superficiales. Evita dejar abierta ninguna puerta que te devuelva al pasado y te haga perder todo el progreso que has logrado. Tus sueños y aspiraciones se harán realidad si les dedicas tiempo y esfuerzo.

Deja de lado las tonterías y concéntrate en tu propia vida; no permitas que otras personas arruinen tus días con comentarios negativos o malintencionados. Aunque tiendes a experimentar fluctuaciones en tu peso, es importante que no descuides tu alimentación y ejercicio, ya que te ayudarán a controlar el estrés y mantener una buena forma física.

Con el paso del tiempo, es posible que te encuentres en momentos de tristeza, sintiendo que algo te falta y que no eres completamente feliz. Recuerda que la verdadera felicidad reside en tu interior, no en las expectativas o opiniones de los demás.

Piscis

Es importante que tengas cuidado con a quién le entregas tu corazón, ya que corres el riesgo de ser herido nuevamente. No te dejes llevar tanto por las apariencias externas de una persona; en lugar de eso, presta atención a lo que lleva dentro, ya que muchas de tus decepciones provienen de no hacerlo.

A veces, las personas con una buena apariencia física pueden ser las menos confiables, ya que pueden tener una actitud arrogante o creerse superiores a los demás. Una situación familiar próxima fortalecerá los lazos entre ustedes; esto podría manifestarse en forma de un embarazo o la resolución de un problema que han estado enfrentando durante un tiempo.

Es probable que te enfrentes a decepciones en el futuro cercano, lo cual puede ser el resultado de tener expectativas demasiado altas hacia personas que acabas de conocer o que ya estaban en tu vida y te han decepcionado en el pasado.

Con información de Nana Calistar

MF