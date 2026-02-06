Los ojos del mundo entero estarán puestos en la edición 60 del Super Bowl, pero no solo por saber si serán los Patriotas de Nueva Inglaterra o los Halcones Marinos de Seattle los nuevos campeones de la NFL, también el espectáculo del medio tiempo, esta vez a cargo del puertorriqueño Bad Bunny, tiene expectantes a millones de personas en todo el planeta en un momento en el que la comunidad latina en Estados Unidos es incómoda.

“El Conejo Malo” está listo para poner a bailar a millones de personas con sus éxitos, pero antes de tomar el escenario del estadio Levi’s, ayer se presentó en el Moscone Center de San Francisco para dar una conferencia de prensa en la que además Benito Antonio Martínez Ocasio agradeció el apoyo del público latinoamericano y reveló cómo prepara el espectáculo que ofrecerá el domingo y que, sin duda, es de los más importantes de su carrera.

“Estoy emocionado por el show, pero me siento más emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que sé que siempre ha creído en mí. Eso es lo que hace este show especial”, declaró el cantante.

Hace unos días, el originario de Bayamón hizo historia al ganar el premio a Álbum del año en la entrega 68 de los Grammy por “Debí Tirar Más Fotos”, el primer disco en español en llevarse el galardón más prestigioso de la industria musical. Benito contagió al mundo la emoción del álbum que cambió su vida y que dio presencia a esos latinos que llegaron a Estados Unidos buscando una mejor oportunidad de vida y que sí, también contribuyen a hacer más pujante la economía del país vecino.

“Quería conectar con mis raíces y lo hice de una forma muy honesta, solo quería hacer la residencia en Puerto Rico y después fue como ‘wow’, el mundo realmente me quiere y debería ir a dar amor a Latinoamérica. Después, de llevar ese sentimiento que puse en el álbum a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca pensé. Es el álbum más especial, esperaba conectar conmigo y mis raíces”.

Orgullo latino

Benito está seguro del hecho de que siempre se debe de estar orgulloso de quien es uno mismo, de su historia, y de no dejar que nada te limite.

“Sé de dónde vengo, pero también sé a dónde puedo ir, así que definitivamente es un álbum que estará en mi corazón por siempre”, compartió.

Durante la conferencia de prensa, Apple Music repasó la carrera del puertorriqueño, quien entró a la sala con su éxito “Chambea” de fondo.

Martínez vivió una jornada emotiva e incluso se le quebró la voz al recordar a su mamá, quien creyó en él antes de que se convirtiera en una de las figuras más importantes de la música.

A pesar de que no será su primera aparición en un Super Bowl (actuó en 2020 junto a Shakira y Jennifer Lopez), su regreso lo tomó por sorpresa.

“No es que dije que quería volver yo solo. Mi equipo decía que volveríamos, pero yo nunca busqué esto. No quiero sonar ingenuo, pero mi placer más grande es crear, divertirme haciéndolo y conectar con la gente”, expresó.

Bad Bunny habló sobre cómo “Un verano sin ti” aumentó su exposición. “He sido muy bendecido porque cada paso que doy en mi carrera es como llegar a otro nivel”.

Aunque no reveló quiénes serán sus invitados, sí compartió su deseo de que la gente disfrute su show.

“El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura; no quiero dar spoilers, pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar. Les dije que tenían cuatro meses para aprender español. En verdad no tienen ni que aprender español. Más vale que aprendan a bailar”, apuntó el boricua.

Cuando la crítica se vuelve intolerancia

Cabe señalar que recientemente Rubén Blades salió en defensa de Bad Bunny tras las críticas que califican su música como “basura”, luego de que el puertorriqueño hiciera historia al ganar el Grammy al Álbum del año, el primero en español en obtener ese reconocimiento.

En un artículo titulado “Sobre los Premios, y las Opiniones”, Blades condenó el odio y la falta de argumentos en los ataques, y recordó que artistas hoy canónicos como Elvis Presley también fueron censurados y descalificados en su momento. El salsero defendió la diversidad musical y sostuvo que géneros como el reguetón, el trap y el hip-hop expresan la visión de una nueva generación.

Las críticas se intensificaron tras el anuncio de Bad Bunny como protagonista del medio tiempo del Super Bowl, con cuestionamientos desde sectores conservadores, incluso figuras políticas. Blades aconsejó que, si no gusta un artista, simplemente no se le escuche, sin recurrir a insultos ni censura.

CT