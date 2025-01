Después de la espera, ya sabemos que los equipos que buscarán ganar el Súper Tazón son Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, por lo que sin duda, será un gran partido, pero, si además te interesa la presentación de medio tiempo, aquí te dejaremos todo lo que debes de saber.

¿Quién dará el show de medio tiempo del Super Bowl 2025?

El artista elegido para encabezar el medio tiempo de este año es el rapero Kendrick Lamar, que no es la primera vez que pisa este evento, ya que en el año 2022 fue un artista invitado, pero en esta edición él será el principal.

Este rapero ha tenido un gran reconocimiento en toda su carrera musical y algunas de sus canciones más conocidas son: Swimming Pools (Drank), Bitch, don't kill my vibe, Humble, The Blacker the Berry, etc. Además, cuenta con distintos reconocimientos por su carrera musical, incluyendo 17 premios Grammy.

Además de la participación de Lamar, la cantante SZA tendrá un lugar en el escenario, Sólana Imani Rowe actualmente cuenta con 80 millones de oyentes mensuales en Spotify y en el pasado colaboró con el rapero, por lo que se espera que este evento nos brinde grandes canciones y un momento disfrutable.

Se espera que el show de medio tiempo se realice después de los primeros cuartos, tomando en cuenta que el partido inicia a las 5:30 p.m. horario de México , el espectáculo puede iniciar aproximadamente una hora y media después, es decir a las 7:00 p.m.

El próximo domingo 9 de febrero disfruta del partido y del medio tiempo en compañía de tus personas favoritas.

HS