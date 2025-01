Si quieres viajar o ir a Estados Unidos, además de tu pasaporte, necesitas tramitar la Visa, ya que solamente con ella podrás ingresar, dependiendo para lo que realices tu viaje es el tipo de visado que necesitas, por lo que aquí te dejamos la información.

¿Cuáles son los tipos de visado?

Turismo y visitantes: Si vas a visitar familiares, tener unas pequeñas vacaciones o quieres someterte a un tratamiento medicinal, sin duda alguna este es el tipo de visado que debes solicitar.

Si vas a visitar familiares, tener unas pequeñas vacaciones o quieres someterte a un tratamiento medicinal, sin duda alguna este es el tipo de visado que debes solicitar. Estudios e intercambios: Antes de aplicar a esta visa debes tener la carta de aceptación por parte del programa con el que realizas el intercambio o los estudios.

Antes de aplicar a esta visa debes tener la carta de aceptación por parte del programa con el que realizas el intercambio o los estudios. Negocios: Si debes asistir a una junta, consultoría, conferencia, convención, contrato, etc. de tu trabajo este es el visado que necesitas.

Si debes asistir a una junta, consultoría, conferencia, convención, contrato, etc. de tu trabajo este es el visado que necesitas. Empleo: Si quieres brindar cursos de verano por parte de un programa, necesitas ir porque eres miembro de la prensa, radio, etc. esta visa te puede servir.

Si quieres brindar cursos de verano por parte de un programa, necesitas ir porque eres miembro de la prensa, radio, etc. esta visa te puede servir. Tránsito en Estados Unidos: Si vas a realizar un viaje y en la interconexión de los vuelos debes pasar por Estados Unidos.

Te puede interesar: Paso a paso para tramitar tu pasaporte 2025

¿Cuánto cuesta la Visa?

La Visa más solicitada es la de turista, si quieres sacarla debes ingresar al sitio web correspondiente, una vez que estés ahí debes completar el formulario DS-160 y regístrate, después debes pagar el costo de 185 dólares , que son aproximadamente 3 mil 800 pesos , pero que puede depender del tipo de cambio que tenga el dólar.

Recuerda que esta cantidad no es reembolsable, por lo que sí realizas todo el trámite y no te dan la Visa esa cantidad de dinero no te la regresan.

Si quieres consultar más información lo puedes hacer en la página web correspondiente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS