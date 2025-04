'Tuca' Ferretti reveló cómo gracias a Leo Beenhakker llegó a Chivas

Este jueves se dio a conocer el fallecimiento del exentrenador del América y Chivas Leo Beenhakker a los 82 años de edad, el neerlandés fue artífice de unas Águilas que dominaron el futbol mexicano arrasando con todos los rivales, esto con grandes figuras como “Zague”, Joaquín del Olmo, Luis García y debutar a un joven Cuauhtémoc Blanco, donde a pesar de jugar a un futbol muy vistoso, el exentrenador no pudo coronarse en México.

Además de dirigir al Real Madrid en la época de oro de Hugo Sánchez, donde con los “Merengues” consiguió tres títulos de Liga, dos Supercopas de España y una Copa del Rey entre 1986 y 1989. Siendo el técnico con el que más pudo lucir Hugo en su etapa con el Madrid, ganando tres de sus cinco Pichichis bajo la dirección técnica de Beenhakker.

Con la noticia de su fallecimiento, múltiples figuras del deporte se pronunciaron con tristeza por el fallecimiento del técnico europeo, Guillermo Ochoa declaró que Leo fue el encargado de debutarlo en el América, o el “Tuca” Ferretti quien se mencionó muy agradecido con el neerlandés fueron algunos de los que mostraron su sentir tras la muerte del entrenador.

Hoy se fue alguien muy importante en mi vida… me duele el alma.



Gracias, míster Leo Beenhakker, por confiar en mí cuando apenas comenzaba, por darme la oportunidad de debutar y por apoyarme en mis primeros pasos como profesional.



Tu visión, tu experiencia y tu confianza…

Ricardo el “Tuca” Ferretti tras enterarse del fallecimiento de Beenhakker recordó una anécdota donde gracias al exentrenador del Real Madrid pudo llegar a dirigir a Chivas.

“Creo que fue una de las personas que me dio una gran oportunidad. Hay un momento en el que yo ya estoy fuera de Pumas después de cinco años y recibo una llamada de Don Leo y él me ofrecía trabajo y yo dije: ‘ Don Leo como me gustaría estar de auxiliar suyo’ y me dice NO, yo quiero que vengas a Chivas en mi lugar y él me propuso al Licenciado Martínez Garza que yo fuera el entrenador en su lugar. De los momentos que no sabes como agradecer”, expresó el “Tuca” para ESPN.

Ricardo Ferretti en su presentación como técnico de las Chivas en 1996. INF/ARCHIVO

