Super Bowl 2022: ¿Quién es Mickey Guyton, la cantante que interpretó el himno de EU?

Como en todos las ediciones del Super Bowl de la NFL, minutos antes de comenzar el partido se interpreta el tradicional himno de los Estados Unidos, y de igual forma planean todo a la perfección para el espectáculo.

En esta ocasión para la final de Los Ángeles Rams contra los Cincinnati Bengals en la edición número LVI del Super Bowl 2022, la cantante Mickey Guyton fue la encargada de cantar el himno nacional de EU, antes de dar comienzo al partido.

Además de tener la oportunidad de interpretar el himno de su país, Mickey Guyton hace historia, ya que se convirtió en la primera cantante afroamericana de country en cantar The Star-Spangled Banner, himno de Estados Unidos.

¿Quién es Mickey Guyton?

Mickey Guyton nació en Arlington, Texas el 17 de Junio de 1983, a muy temprana edad la cantante se mudó a la Los Angeles con el objetivo de dedicarse a la música, pero que lamentablemente no le fue bien, pues tenía que trabajar en distintos empleos para obtener dinero y en el programa "American Idol" donde buscaba una oportunidad fue eliminada.

Tras no conseguir su objetivo, cambió de aires y se volvió a mudar, ahora a Nashville, Tennessee, ciudad que es conocida como la cuna de la música Country, donde Guyton logró conseguir un contrato con la discográfica Capitol Records Nashville, que fue quién le dio la oportunidad.

Guyton estuvo a nada de retirarse de uno de sus más grandes sueños, pero dos de sus canciones -“What Are You Gonna Tell Her?” y “Black Like Me”- le darían un cambio espectacular a su vida y trascendería en el mundo de la música.

Las canciones están basadas en experiencias que ha vivido con la misoginia y el racismo.

MF