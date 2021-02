Después de los rumores que surgieron sobre los posibles invitados que tendría The Weeknd durante su presentación en el Super Bowl 2021, Maluma reaccionó y mandó mensaje al cantante canadiense.

Maluma se hizo tendencia en Twitter tras una publicación en donde señala que faltó el remix de su éxito "Hawai".

"Muy duro todo pero..... falto #HawaiRemix", escribió.

El tuit generó de inmediato más de siete mil me gusta, así como cientos de comentarios.

TWITTER

En noviembre del año pasado, Maluma lanzó el remix de Hawai, canción que se desprende su su álbum con el mismo nombre.

En el tema, The Weeknd canta en español y logró posicionarse dentro de los primeros lugares de reproducciones en Spotify.

No tuvo invitados

El estadio Raymond James recibió el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021 con The Weeknd, cantante canadiense que interpretó siete canciones en poco menos de quince minutos de presentación.

Contrario a los rumores que circularon los días previos, al músico no lo acompañaron invitados especiales. Los temas que entonó fueron "Starboy", "The Hills", "I Can't Feel My Face", "I Feel It Coming", "Save Your Tears", "Earned It" y "Blinding Lights". En cada tema la escenografía se fue modificando, en momentos con un constante trabajo de cámaras en la producción.