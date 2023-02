Sting celebra el 30 aniversario de "Ten Summoner’s Tales" con una edición especial

Buenas noticias para los fans. Sting está celebrando el 30 aniversario de su cuarto álbum como solista, “Ten Summoner’s Tales”, con una edición expandida exclusivamente digital, a lanzarse el pasado fin de semana.

Lanzado originalmente el 1 de marzo de 1993, el título del álbum es una combinación irónica del apellido del artista, Sumner, y de un personaje en el clásico literario de Geoffrey Chaucer del siglo XV, The Canterbury Tales, el invocador.

Esta edición expandida de 27 canciones presenta “Ten Summoner’s Tales” con sus 12 canciones originales, además de 15 canciones extra, que incluyen lados B, remixes, versiones alternas e interpretaciones en vivo. 11 de estas 15 canciones añadidas no estaban disponibles en formatos de descarga digital y streaming. Mezclado por el cuatro veces ganador del Grammy, Robert “Hitmixer” Orton, el álbum también está disponible en Dolby Atmos.

Partiendo del profundo sentimiento personal de pérdida del cual el álbum solista de Sting, “The Soul Cages”, está repleto, “Ten Summoner’s Tales” cambió el curso para ofrecer un tratamiento emocional poniendo a prueba los límites del amor y hacer elecciones críticas, sospechosas y virtuosas. El pegajoso sencillo principal, la balada “I I Ever Lose My Faith In You”, se convirtió un éxito en las listas inmediatamente y caminó una cuerda floja lírica entre el reencuentro del vocalista con temas en los que había dejado de creer y contrarrestándolas con una visión del mundo más optimista sobre lo que el mundo pudiera deparar.

Mientras tanto, con un sonido country “Love Is Stronger Than Justice (The Munificent Seven)” funciona como un tema perdido a un Spaghetti Western olvidado que rinde homenaje por igual a las visiones de los directores de cine Akira Kurosawa y John Sturges.La verdaderamente melancólica “Fields Of Gold” permanece como una balada etérea que no envejece, con gaitas de Northumbria tocadas por Kathryn Tickell y un gran solo de harmónica por Brendan Power.

La engañosamente alegre “Saint Augustine In Hell” alardea con una narrativa fraudulenta, cortesía de David Foxxe, mientras que la acústicamente orientada “Shape Of My Heart” late fuerte y verdadero con las meditaciones místicas y en busca de sentido del jugador de cartas inquisitivo al centro de su narrativa.Producido por Sting y Hugh Padgham, “Ten Summoner’s Tales” fue grabado en Lake House, en Wiltshire, Inglaterra, una casa de campo isabelina que sumó a la atmósfera general del álbum.

Es también que Dominic Miller, colaborador de muchos años en escenarios y estudio, aparece en alguno de los álbumes de Sting. Entre los colaboradores creativos de “Ten Summoner’s Tales” se encuentran el tecladista David Sancious, el baterista Vinnie Colaiuta y en la guitarra de acero con pedal, Paul Franklin. Por su parte, Sting tocó el bajo, contrabajo, harmónica y saxofón, creó los arreglos y cantó en todo el álbum.“Ten Summoner’s Tales” ha sido certificado tres veces platino por la RIAA, encabezó las listas de álbumes en Australia y tuvo su pico en el #21 de la lista Billboard 200 en Estados Unidos.

El sencillo previamente mencionado, “If I Ever Lose My Faith In You”, tuvo un evidente impacto en las listas al momento de su lanzamiento, alcanzando el #17 en la lista de los Hot 100 en Estados Unidos y llegando al #1 en Canadá.El sencillo también cosechó tres nominaciones al Grammy en 1994, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año, así como dándole a Sting el premio Grammy por Mejor Interpretación Vocal Masculina en Pop. El siguiente sencillo del álbum, “Fields Of Gold”, escaló al #2 en la lista de Música Adulta Contemporánea, #23 en el Hot 100, #24 en Rock Mainstream y #24 en Top 40 Mainstream. También fue galardonada con un premio de canción pop de BMI en 1994.

Los otros cuatro sencillos del álbum fueron “Seven Days”, “Shape Of My Heart”, “Love Is Stronger (The Munificent Seven)” y “Nothing ‘Bout Me”.En Estados Unidos, “Ten Summoner’s Tales” recibió seis nominaciones a los premios Grammy en 1994, incluyendo Álbum del Año. “Ten Summoner’s Tales” ganó tres Grammys: uno por Mejor Producción de Álbum, no clásico; uno por Mejor Video Musical, formato largo; y uno por Mejor Interpretación Vocal Pop, masculina (por “If I Ever Lose My Faith In You”). En el Reino Unido, Ten Summoner’s Tales fue nominado para tres premios Brit BPI, incluyendo Mejor Álbum Británico y Mejor Video Británico. Sting ganó el premio Brit por Mejor Artista Británico como cantante. Ten Summoner’s Tales también fue nominado al Mercury Music Prize en 1993.

EDICIÓN EXPANDIDA DIGITAL:

1. Prologue (If I Ever Lose My Faith In You)

2. Love Is Stronger Than Justice (The Munificent Seven)

3. Fields Of Gold

4. Heavy Cloud No Rain

5. She’s Too Good For Me

6. Seven Days

7. Saint Augustine In Hell

8. It’s Probably Me

9. Everybody Laughed But You

10. Shape Of My Heart11. Something The Boy Said

12. Epilogue (Nothing ’Bout Me)

13. We Work The Black Seam / 1993 Version [Bonus Track

]14. January Stars [Bonus Track]

15. If I Ever Lose My Faith In You / Miracle Of Science Mix [Bonus Track]

16. If I Ever Lose My Faith In You / Hoax Mix [Bonus Track]

17. It’s Probably Me (Feat. Eric Clapton) / Alternate Version [Bonus Track]

18. Nothing ’Bout Me / Remix [Bonus Track]

19. Nothing ’Bout Me / Remix With Horn Intro [Bonus Track]

20. Love Is Stronger Than Justice (The Munificent Seven) / Edit [Bonus Track]

21. Seven Days / Radio Edit [Bonus Track]

22. Nothing ’Bout Me / Edit With Fade [Bonus Track]

23. Shape Of My Heart / Live At Villa Manin, Codroipo, Italy, 1993 [Bonus Track]

24. Love Is Stronger Than Justice (The Munificent Seven) / Live At Villa Manin, Codroipo, Italy, 1993 [Bonus Track]

25. It’s Probably Me / Live At Villa Manin, Codroipo, Italy, 1993 [Bonus Track]

26. Purple Haze / Live At The Hague, Netherlands, 1991 [Bonus Track]

27. Ain’t No Sunshine / Live At Buddle Arts Center, Newcastle, England, 1991 [Bonus Track]

