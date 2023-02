Jonas Brothers comienzan una nueva etapa musical con "Wings"

El trío nominado al Grammy, Jonas Brothers, regresa con su esperado nuevo sencillo “Wings”, que ya sale a través de Republic Records.

“Wings” lanza una nueva era para la banda y es el primer sencillo de su sexto disco de larga duración, y uno de los lanzamientos más esperados del año, “The Album”, que saldrá el 12 de mayo. Comenzando otro capítulo, “The Album” marca el primer cuerpo de trabajo de Jonas Brothers desde “Happiness Begins” de 2019, que debutó en el número uno en el Billboard 200 y generó el éxito nominado al Grammy, 5x-Platino, Billboard Hot 100 #1 “Sucker”.

Producido por el artista visionario sonoro Jon Bellion (Justin Bieber, Maroon 5, Halsey), “Wings” acelera con teclas brillantes, ya que abraza el pop funky de los 80 con graves gruesos, sintetizadores tarareables y armonías celestiales. Envuelto con una guitarra exuberante, un ritmo que asiente con la cabeza y no faltan falsetes audaces y ardientes, culmina con el coro instantáneamente cantable “Tú eres las alas que necesito para volar (“You are the wings I need to fly away)”.

La banda comenzó a teaserear la canción en las redes sociales el mes pasado para charlar en línea y la debutó en su totalidad por primera vez el fin de semana pasado en su residencia “Jonas Brothers: Live in Las Vegas”.Los Jonas Brothers dijeron: “‘Wings' es el comienzo perfecto para este nuevo capítulo para nosotros. Trabajar con Jon nos empujó a explorar nuestro arte de una manera que nunca antes habíamos hecho. La canción es una gran primera muestra de esa exploración creativa y lo que vendrá con ‘The Album’”.

Jon Bellion intervino, diciendo: “Queríamos limpiar la paleta y demoler todas las expectativas y cajas en las que los hermanos han sido puestos. Nos esforzamos por lanzar esta cosa musicalmente al espacio mientras la basábamos en una especie de nostalgia tipo Americana/Laurel Canyon. Hubo un tiempo en que la estructura y la composición importaban no solo los bucles y las vibraciones, y nos sumergimos en ese marco mental".

"Fuimos tan profundamente en el espíritu y la energía de finales de los 70, ese método actoral con bigotes y cabello largo de la época, comenzaron a convertirse en nuestra realidad real. Los hermanos tienen una habilidad y talento dados por Dios que merecen este nivel de grabación en este momento, y solo quería honrar lo especiales que son con esta música”.

Jonas Brothers escribió y grabó notablemente “The Album” con Bellion a la cabeza. Juntos, desbloquearon el siguiente nivel para la banda, abrazando influencias formativas y encendiendo su sonido desde todos los ángulos. Entregaron un álbum impredecible, innegable e imparable elevado por su química inimitable y creatividad sin fin.

LAS CANCIONES:

“Miracle”

“Montana Sky”

“Wings”

“Sail Away”

“Americana”

“Celebrate!”

“Waffle House”

“Vacation Eyes”

“Summer in the Hamptons”

“Summer Baby”

“Little Bird”

“Walls” feat. Jon Bellion

FS