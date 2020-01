''Star Wars'' se acerca a Taika Waititi para que desarrolle cinta de la saga

Los responsables de "Star Wars" han tanteado al cineasta Taika Waititi para que se ponga al frente de una película de la saga galáctica, informó el jueves The Hollywood Reporter.

Este portal se mostró cauteloso respecto a qué podría surgir de esas conversaciones, pero sí aseguró que a Waititi le han propuesto "desarrollar una cinta de 'Star Wars'".

Ni Disney ni Lucasfilm quisieron hacer declaraciones al respecto.

Waititi tiene ya experiencia en el universo de "Star Wars" puesto que dirigió en 2019 el octavo episodio de la primera temporada de "The Mandalorian", que con el chileno Pedro Pascal como protagonista supuso el estreno de la saga en el mundo de las series de acción real.

El director neozelandés es uno de los nombres más cotizados en Hollywood por su versatilidad y capacidad de conquistar al público con películas de lo más diversas.

"Thor: Ragnarok" (2017), que relanzó la saga del superhéroe nórdico con mucho humor y un homenaje a la cultura ochentera, sirvió como carta de presentación de Waititi de cara al gran público y recaudó en todo el mundo 854 millones de dólares.

Aunque previamente había llamado la atención de los cinéfilos con la singular comedia de vampiros "What We Do in the Shadows" (2014).

La confirmación para Waititi llegó en 2019 con "Jojo Rabbit", una singular película, entre la comedia surrealista y el drama histórico, sobre un niño nazi cuyo amigo invisible es Adolf Hitler.

Waititi, que se reservó como actor el papel de Hitler, triunfó con esta película protagonizada por Roman Griffin Davis y Scarlett Johansson que está nominada a seis Óscar, incluida una candidatura a mejor película.

El director cuenta con un futuro de lo más ajetreado, ya que tiene pendiente de estreno la comedia "Next Goal Wins" y está confirmado que dirigirá "Thor: Love and Thunder", cuarta película de "Thor" y que incluirá en su elenco a Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson.

Por su parte, "Star Wars" no tiene previsto estrenar ninguna película en 2020 después de que en diciembre llegara a los cines "Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker" (2019), que cerró la historia de nueve películas sobre los Skywalker.

J.J. Abrams dirigió esta cinta que contó con Daisy Ridley y Adam Driver como protagonistas, que cosechó unas críticas tibias por parte de la prensa, y que lleva recaudados mil dos millones de dólares hasta el momento.

De cara al futuro, se sabe que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, está trabajando en una nueva película para "Star Wars" y que Rian Johnson, el director de "Star Wars: Episode VIII - Los últimos Jedi", tiene planes para abordar una nueva trilogía de la saga galáctica.

OF