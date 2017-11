"Star Wars" agradece inspirar a nuevas generaciones

Luego de haberse presentado en una alfombra negra ayer lunes, Mark Hamill y Daisy Ridley, actores de la nueva entrega de Star Wars: Los últimos Jedi, así como Rian Johnson, director de la cinta, afirmaron sentirse honrados con la oportunidad de formar parte del proyecto.

Hamill, quien regresa a interpretar a Luke Skywalker, destacó que la honestidad del director fue lo que le dio confianza para volver a ponerse en los zapatos del personaje tan emblemático.

"Regresar fue maravilloso pero al mismo tiempo fue algo muy intimidante. Siempre esperamos las futuras trilogías que incluyan a nuevos personajes pero tienes que estar a la altura del reto. La primera vez que vi a Rian le confesé que estaba aterrado, me gustan las películas pequeñas y Star Wars tiene un perfil muy alto como para estar cómodo, así que me sorprendió cuando le dije eso y él me dijo que también lo estaba y pensé que él no tenía que decirme eso y desde ese momento conectamos".

"Complementando lo que dijo Mark para mí fue todo un shock llegar y hacer Star Wars, pero una vez que empezamos no nos tomó demasiado entrar de lleno y ver que estábamos haciendo esta gran película. Creo que eso deja una gran marca del grupo de personas que trabajamos en ella, nuestros ojos estaban en la dirección correcta y todo lo demás se hace pequeño, sólo tratamos de hacer una buena película", dijo el director de la cinta.

AFP / A. Estrella

Al actor se le preguntó cómo había sido el tener la oportunidad de trabajar en la última película que Carrie Fisher hiciera para la saga, algo que lo lleno de emoción. "Creo que Carrie era algo más largo que la vida. Lamento de manera un tanto egoísta que ella ya no esté aquí porque si lo estuviera seguramente me estaría haciendo una seña con su dedo mientras respondo está pregunta.

"Sus tiempos eran perfectos excepto en este caso, pero no puedo imaginar mi vida sin ella. Aun cuando durante muchos años no nos hayamos visto el uno al otro, casi éramos como parientes. Teníamos grandes peleas, nos gritábamos mutuamente pero siempre existió ese nivel de confianza y amor. Fue genial volver a conectar con todo el elenco desde El Despertar de la Fuerza. La vida sigue y a veces no puedes ver a las personas tanto como quisieras. Ella es maravillosa en la película", afirmó.

Respecto al tono que está parte de la saga tendrá, Johnson explicó: "Dado que es el capítulo de en medio y porque el trabajo de esta parte es retar a sus personajes, está película ira a lugares un poco más obscuros y tendrá un poco más de eso en sus entrañas pero fue muy importante para mí que se sintiera como una película de Star Wars. Para mí de niño esas películas significan diversión, peligro y aventura y eso era esencial".

Daisy Ridley, quien interpreta a Rey nuevamente en esta entrega, dijo no sentir presión al ser un modelo para las generaciones que ahora toman como inspiración a su personaje. "No siento presión a nivel personal porque no soy Rey, ella es mucho mejor que yo y simplemente tengo la fortuna de poderla interpretar. No tengo el destino de la galaxia descansando sobre mis hombros, simplemente formó parte de una película que hace feliz a las personas. No siento ninguna presión y debido a la forma tan amorosa en que la gente ha respondido al personaje sigo sorprendida".

AJB