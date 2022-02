Star Wars: "Shamook", el "deepfaker" que mejoró a "Luke Skywalker"

Los memes y teorías sobre el futuro de "Star Wars" a través de sus nuevas series: "The Mandalorian" y "The book of Boba Fett" surgen cada semana ante la propuesta narrativa que Jon Favreau y Dave Filoni hacen para dar continuidad al legado que George Lucas marcó desde el estreno de la trilogía original de la "Guerra de las Galaxias", en 1977, con el primer filme de la saga: "Una nueva esperanza".

Con el respaldo de Disney en su entonces nueva plataforma de streaming Disney + (Plus), Jon Favreau y Dave Filoni tomaron la batuta creativa de los spinoffs y precuelas que tendría "Star Wars" con personajes que fueron secundarios o que comenzaron a explorarse con más profundidad en las series animadas como "Clone Wars".

Aunque desde el estreno de la primera temporada de "The Mandalorian", protagonizada por el chileno Pedro Pascal, las discusiones de los fans se enfocaron en que si estos nuevos contenidos estaban destinados para atraer a un nuevo público a la trama de "Star Wars" o si tendrían el potencial y respaldo por la audiencia genuina que ha seguido a la "Guerra de las Galaxias" a través de su línea narrativa en las películas -que son consideras como oficiales para la historia y continuidad de los personajes más importantes-, pero ahora parece que los fans han encontrado un punto en común al considerar que los efectos visuales y especiales utilizados para rescatar a antiguos personajes será la clave para mantener con calidad el futuro de la franquicia galáctica con la posibilidad de regresar a iconos como "Han Solo" en sus versiones juveniles.

Aunque aún no se estrena la tercera temporada de "The Mandalorian", las expectativas de los fans incrementaron al final de la segunda sesión cuando se confirmó el regreso del jedi "Luke Skaywalker" para rescatar a "Grogu", que en la saga cinematográfica ha sido interpretado por el actor Mark Hamill, sin embargo, aunque fungió como un "fan-service" para atender a la nostalgia de la trilogía original, los fans reclamaron que la apariencia rejuvenecida de "Luke" no fue la correcta y parecía muy acartonada pese a utilizar los más modernos métodos de CGI (Computer-generated imagery), es decir, imágenes generadas por computadora.

El origen

Hay que recordar que "The Mandalorian" acaparó la atención internacional con la aparición de un nuevo personaje: "Grogu", que previo a conocer sus orígenes, fue identificado o relacionado con el maestro jedi "Yoda", por lo que fue bautizado como "Baby Yoda", y que marcó un impacto mediático con la comercialización de juguetes de este personaje llamado inicialmente "The Child", con figuras de acción o peluches que fueron el artículo más buscado en las jugueterías y mercados digitales.

Si bien se pensó que "Luke Skywalker" aparecería hasta la tercera temporada de "The Mandalorian", los fans se han sorprendido con el regreso del jedi en la primera temporada de "The Book of Boba Fett" –estrenada en diciembre de 2021- en el sexto capítulo "From the desert comes a stranger", y más allá de aplaudir a las múltiples referencias de la trilogía original y demás películas y series de la "Guerra de las Galaxias", lo que ocasionó ovaciones entre el público fue el evidente mejoramiento que "Luke" tuvo en su regreso a la pantalla.

Lucas Film confirmó que la primera aparición de "Luke" en la segunda temporada de "The Mandalorian" fue hecha por Mark Hamill, para que la voz y los movimientos característicos del personaje fueran hechos por mismo actor original, aunque también se confesó que se utilizaron extras para retomar la apariencia juvenil de "Luke" mediante CGI.

Los fans han reconocido a "Star Wars" la decisión de escuchar al público apasionado por la franquicias y contratar al editor conocido en el mundo geek como "Shamook", quien también inconforme con la primera aparición de "Luke" en "Mandalorian" acaparó la atención hasta de Disney cuando subió a su cuenta de YouTube un ejemplo de como "Luke" pudo haber lucido más natural y apegado a Mark Hamill.

El video en cuestión, hasta la fecha, ha superado los tres millones de reproducciones, además de compartir constantemente videos con versiones mejoradas de personajes de Marvel, por ejemplo.

La decisión de Disney de integrar al "deepfaker" Shamook ha sido aplaudida en "The book of Boba Fett", pues se confirmó que el editor digital fue contratado directamente por "Industrial Light and Magic!", empresa de Lucas Film especializada en los efectos visuales, de acuerdo a los reportes de IndieWire, que consultó a Lucas Film si era un hecho la contratación del famoso editor que mantiene en anonimato su verdadera identidad.

Con el fichaje de Shamook los fans cuestionan si será posible el regreso de personajes como "Han Solo", interpretado originalmente por Harrison Ford, o incluso de la princesa "Leia" (Carrie Fisher), para situarlos en la línea temporal de "The Mandalorian" o "The Book of Boba Fett", o en las próximas series de la también jedi "Ahsoka Tano" o la ya próxima a estrenarse "Obi-Wan Kenobi", en donde se retomará el enfrentamiento mítico entre "Anakin Skywalker / Darth Vader" (Hayden Christensen) y "Obi-Wan" (Ewan McGregor).

"Industrial Light and Magic siempre está en busca de artistas talentosos y, de hecho, han contratado al artista que se hace llamar Shamook en línea. Durante los últimos años, ILM ha estado invirtiendo tanto en el aprendizaje automático como en la inteligencia artificial como un medio para producir un trabajo de efectos visuales convincentes y ha sido fantástico ver el impulso que se está acumulando en este espacio a medida que avanza la tecnología", indicó Lucas Film a IndieWire.

MF