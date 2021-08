Star+, la plataforma complementaria a Disney+, llegó este martes 31 de agosto a México y Latinoamérica con una propuesta más madura y con contenido variado, incluyendo los deportes en vivo de ESPN.

El servicio es el hogar del estreno exclusivo de series de televisión y películas de entretenimiento general de los estudios de contenido de The Walt Disney Company, incluidos Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions y más. Así como ESPN, con contenido de la Ligue 1, la Serie A, MLS, Liga MX, UFC, NFL, MLB, NBA y F1 en vivo y con posibilidad de agendar los eventos.

Star+: ¿Cuánto cuesta el servicio en México?

A través de starplus.com, los suscriptores de Disney+ podrán acceder a la plataforma con su misma cuenta, activando el Combo+ —con un costo de 249 pesos mensuales—, también podrán adquirir el servicio por separado con un costo de 199 pesos mensuales o con un plan anual de mil 999 pesos.

No obstante, Star+ podrá ser adquirido automáticamente por aquellos suscriptores de Disney+ que contrataron el plan anual. Según The Walt Disney Company, quienes elijan esta opción, activarán el Combo+ y se les descontará de su factura el valor que representa un mes de Disney+ mientras dura la anualidad.

Star+: ¿Qué contenido habrá en el servicio?

La plataforma de streaming trabaja de manera independiente a Disney+ pero funciona como un complemento; es decir, tendrá sus propios estrenos originales exclusivos para un público más maduro.

Entre ellos, las producciones de sello latinoamericano como:

“Santa Evita”

“No fue mi culpa”

“Impuros”

“El Galán”

“La TV cambió, él no”

“Los protectores"

“Terapia Alternativa”

“El encargado”

“Insania”

“Horario Estelar”

“Ringo”

“Pancho Villa: El Centauro del Norte”, entre otras muchas producciones que irán llegando al servicio.

De manera internacional, Star+ incluirá series y películas como:

“Only Murders in the Building”

“Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez”

“Love, Victor”

“Big Sky”

“A Teacher”

Así como clásicos de la televisión como “This is us”, “The Walking Dead”, “Pam y Tommy”, “Y: The Last Man”, "Deadpool”, “Bohemian Rhapsody”, “Judy”, “Vacation Friends” y “Nomaland”.

También incluye animaciones como “Los Simpson”, que este 31 de agosto estrena la temporada 32 completa. Además está disponible “Family Guy”, “Futurama”, “Bob´s Burgers” (se estrena a finales de septiembre) y “Solar Opposites” (de los creadores de “Ricky y Morty”.

Star+: ¿En qué dispositivos me puedo conectar?

Los suscriptores pueden ver Star+ en una gran variedad de dispositivos compatibles, móviles y de TV conectados a Internet, disfrutando de contenido de alta calidad en hasta 4 dispositivos en simultáneo, hasta 25 descargas simultáneas en hasta 10 dispositivos, recomendaciones personalizadas y la posibilidad de configurar 7 perfiles diferentes, incluyendo la opción de control parental.

Para más información acerca de las funcionalidades de la plataforma, ingresar a help.starplus.com.

