“Pancho Villa: el centauro del norte”, producción de Star Original Productions que consta de 10 episodios de media hora de duración cada uno, es dirigida por Rafa Lara para BTF Media y abordará la historia del célebre caudillo mexicano, desde sus orígenes en un pequeño pueblo de Durango hasta convertirse en una figura emblemática de la Revolución Mexicana; esta serie prime llegará a pantallas (por la plataforma Star+) este próximo 19 de julio, en el marco de la conmemoración del centésimo aniversario del asesinato de Villa (que ocurrió un 20 de julio, pero de 1923).

Rodada por completo en Jalisco –concluyeron grabaciones el 20 de noviembre de 2021–, la serie se remonta a los orígenes de Villa cuando es apenas un adolescente y exhibe aquellos acontecimientos que determinaron su carácter como bandolero pero, asimismo, el militar que cosechó éxitos en batalla como la toma de Zacatecas; un personaje histórico lleno de claroscuros al que este año rinde homenaje el gobierno federal.

La serie es es dirigida por Rafa Lara para BTF Media y abordará la historia del célebre caudillo mexicano, desde sus orígenes en un pequeño pueblo de Durango hasta convertirse en una figura emblemática de la Revolución Mexicana.

Ambición y calidad

¿Que se trata de un proyecto ambicioso? Por supuesto, y nada sencillo. “El tiempo que transcurre entre la escritura de los guiones, el desarrollo de la historia, incluso año y medio antes de iniciar el rodaje, más otro año y medio más para preparar el producto para su lanzamiento, es un lapso largo para el mercado Latinoamericano, pero no para este tipo de producto”, señala Lara, “esto es de otra dimensión, es una serie prime, de guerra y acción, y requiere de muchos efectos visuales, una posproducción sumamente compleja y tener el más alto cuidado; el tiempo transcurrido corresponde con la calidad y el tamaño de la serie”.

Sin duda, en este sentido, es la más “autoral” de las realizaciones del tapatío, “y esto desde mi primera película, ‘La Milagrosa’ (2008), cuando no se pensaba en hacer cintas de guerra en México; lo mismo con ‘Cinco de Mayo: La Batalla’ (2013), hasta hoy la producción más grande hecha en este país, luego filmé en Europa ‘Jesús de Nazaret’ (2019) y ahora regreso, ahora con el más ambicioso y personal de mis proyectos, porque no sólo sale en una plataforma de alcance mundial, sino que cuenta con la confianza de Ricardo Coeto, de BTF Media, al igual que Fernando Barbosa, al frente de Disney Latinoamerica; gracias a ellos tuve control creativo absoluto, algo muy difícil en estas producciones”.

Personaje y circunstancia

Asimismo, “Pancho Villa” destaca por ser “una serie bélica, de acción”, establece el director, “explora los contrastes del personaje principal, incluida la crueldad, hasta la parte luminosa y su crecimiento, por eso es una obra universal. Ahora, desde el principio, la idea era cumplir con dos objetivos: uno, conseguir una visión fresca, diferente y moderna de un personaje fascinante, y no debía ser una visión maniquea que polarizara la discusión en torno a Villa, unos lo celebran y otros lo demonizan. Nosotros partimos de no juzgar al personaje, ni cometer el error tan común de ponerle un filtro de corrección política, eso hubiera sido un gran error”.

De esta manera, explica Lara, “exploramos la complejidad del personaje sin censura, sin tapujos ni suavizar nada, pero con una profunda investigación. Previo a la escritura del guion nos sumergimos en una investigación, para encontrar los elementos en común para plasmar algo en pantalla con un alto sentido de verdad, sin juzgar y entendiéndolo como el hombre y su circunstancia”.

EL INFORMADOR / A. Navarro

Adaptar y reducir

Por otra parte, refiere el director y guionista, “el proceso de adaptación cinematográfica debe partir de una premisa básica de dramaturgia: para ser fiel, hay que ser infiel. Esto no puede ser una lección de historia, esto es una película dividida en capítulos, cine en un formato de diez episodios que llamamos serie prime y eso conlleva ficcionalizar cosas (no significa mentir, sino adaptar y reducir); ahí el problema era elegir, qué o quién iba o aparecía”.

Ahora, el reto siguiente –asegura Lara– “fue entender que se trata de una serie, desde México para el mundo; Pancho Villa no es serie de mexicanos para mexicanos, es para todo el planeta y se lanza un mismo día en veintitantos idiomas, y debe ser fascinante por sí misma, tener un valor cinematográfico narrativo, y creo que eso logramos, porque es una serie que atrapa y es de acción, épica, bélica, y desde el principio, por cada episodio hay un tour de force que no te suelta”.

Finalmente, destaca el realizador jalisciense, “me emocionaba no quedarnos cortos con la dimensión del proyecto, que era uno de los retos; a pesar de no tener los recursos como en otros países, eso al público no le importa y uno se avienta el tiro. Una serie como esta demanda estar a la altura, si no, la pantalla –que no sabe mentir– lo va a mostrar. En la pantalla, se siente esta serie como un producto de la más alta calidad y eso lo hace un producto redondo”.

El reto siguiente, asegura Lara, “fue entender que se trata de una serie, desde México para el mundoEL INFORMADOR / A. Navarro

“Pancho Villa” (2023)/ Serie televisiva

Dirección: Rafa Lara

Producción ejecutiva: Ivonne Niño

Guion: Rafa Lara/ Enrique Rentería

Capítulos: 10 (de media hora)

Elenco: Jorge A. Jiménez (Pancho Villa)/ Juan Luis Medina (Carlos Jáuregui)/ Armando Hernández (Tomás Urbina)/ Leonardo Alonso (Rodolfo Fierro)/ Gabriela Cartol (Luz Corral)/ Marco Treviño (Venustiano Carranza)/ Dagoberto Gama (Victoriano Huerta)/ Andrés Montiel (Felipe Ángeles)/ Pablo Abitia

Estreno: 19 de julio de 2023

Datos sobresalientes

Para la realización de la serie se contó con 4 mil 500 extras y se usaron aproximadamente mil 500 caballos; asimismo, la temporada se rodó a lo largo de 72 días, en 200 locaciones (todas de ellas en Jalisco).

