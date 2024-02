Los días 10 y 11 de febrero hay una nueva entrega del ciclo Star+ Live en el servicio de streaming para el entretenimiento adulto Star+, que se transmitirá en vivo y en directo la 24° edición del festival de música Cosquín Rock.

Desde el Aeródromo Santa María de Punilla en Córdoba, Argentina, la transmisión exclusiva llegará al servicio de streaming para todos los espectadores de habla hispana de Latinoamérica. Los dos días desde las 14:20 horas, los suscriptores de Star+ tendrán acceso a una experiencia única desde la primera fila de uno de los eventos musicales más convocantes de Argentina y Latinoamérica, en la edición más grande y diversa del festival con reconocidos artistas nacionales e internacionales de múltiples géneros musicales tales como rock, pop, electrónica, trap, reggae, cumbia, tango, jazz, electrónica y blues.

Cosquín Rock 2024. ESPECIAL/MARVEL STUDIOS/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Los suscriptores podrán elegir entre las diferentes transmisiones en vivo desde los escenarios principales y ver el show de su artista favorito. Además, se podrá acceder a contenidos exclusivos tales como entrevistas a las bandas y artistas del festival; de la mano de Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anais Castro, con la participación especial de Juan Di Natale; los cuales también podrán disfrutarse en Star Channel desde las 19:00 horas el sábado 10 y el domingo 11 de febrero.

El sábado 10 se presentará la emblemática banda de rock argentina nacida en los 90’s, Babasonicos; la banda de rock argentina formada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, Divididos; el cantante y compositor argentino, responsable de diversos éxitos que van desde el trap hasta el R&B y la bachata, Tiago PZK; la cantante, compositora y actriz argentina ícono del pop latino, Lali; la banda argentina de rock fundada por el ex guitarrista y miembro fundacional del grupo musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Skay y los Fakires; uno de los dúos más reconocidos del pop latinoamericano, Miranda!; entre otros grandes artistas. Mientras que el domingo 11 será el turno de la banda liderada por el guitarrista de los Guns N’ Roses, Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators; el DJ, productor musical, y multifacético artista estadounidense, Steve Aoki; la banda argentina liderada por Andrés Ciro Martínez, Ciro y Los Persas; la icónica banda mexicana del rock en español, Molotov; la banda de rock argentina formada por ex integrantes del grupo Sumo, Las Pelotas; y muchos más. La realización de la transmisión estará a cargo de El Bajo Producciones, productora audiovisual enfocada en el entretenimiento y especializada en la industria de la música bajo la dirección de Bebe Contepomi.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM