Fusionar la comedia, la acción y el drama es la apuesta que tiene “El Repatriado”, la nueva serie impulsada por la plataforma Star+, en la que “Leonel Reina” (Ricardo Abarca), un joven boxeador, enfrenta un complejo regreso a sus raíces al ser deportado a México, en donde vivirá nuevos desafíos al experimentar un choque cultural que lo hará replantear su identidad y la misión en su vida partiendo de su sueño deportivo.

Con el estreno listo para que “El Repatriado” llegue a las pantallas hoy con 10 episodios, Armando Hernández y Coco Máxima, parte del elenco de esta producción, explican en entrevista con EL INFORMADOR la novedosa narrativa que desencadena la historia de “Leonel Reina”, pues ante su regreso a México encontrará un país muy diferente a su identidad.

Armando Hernández, quien da vida a “Trejo”, un judicial muy distante a la justicia y el villano de la historia, señala que desde las primeras lecturas de “El Repatriado” le llamó la atención por la combinación de géneros que tiene esta narrativa y en especial los arcos de los personajes.

“Queríamos romper con lo que tenemos conocido en cuestión del villano, del malo de la historia, también es ver el lado humano de estos personajes, que exista una identificación con el espectador”, apunta el actor al recalcar cómo “El Repatriado” también explorará con una nueva mirada el panorama de la migración y el cruce cultural entre Estados Unidos y México, pero también de cómo México es un claro ejemplo de la movilidad para quienes no logran pasar “al otro lado”.

“De alguna manera se aborda el tema, porque México se ha convertido en la base de mucha gente que no llega a cruzar y se queda aquí, dejando sus vidas atrás; todos nuestros hermanos latinoamericanos llegan hasta aquí y cruzar es lo difícil. La serie retrata de alguna manera el ‘sueño americano’, las complicaciones que tiene la gente que ha logrado cruzar a Estados Unidos y hacen vida durante muchos años allá, pero luego son deportadas a México; queremos romper con el estigma de que México es violento, pues ‘El Repatriado’ rescata esa parte de que somos generosos, que damos hospitalidad, que somos conscientes de esta problemática”.

Identidades a la luz

La actriz Coco Máxima, quien se consolida como la primera mujer transgénero en llegar a las producciones de Star+, resalta que “El Repatriado” ha sido una experiencia significativa, al recordar que fue filmada durante la pandemia con los desafíos de entonces para las producciones, pero principalmente ante el arco que tiene su personaje “Yadi”, con el que se identifica plenamente.

“Con ‘Yadi’ me identifico muchísimo, estoy segura que muchas chicas trans de Latinoamérica se van a identificar, porque maneja temas muy comunes dentro de la comunidad trans. Además, ‘Yadi’ me empoderó, mi personaje me ayudó a aceptarme como mujer trans, porque yo no me había aceptado públicamente”.

Coco Máxima enfatiza que desde el humor, pero también la reflexión, “El Repatriado” expone una identidad profunda de México desde sus barrios: “México es este lugar que te abraza, da un poco miedito el barrio mexicano, pero a la vez te acoge, si te quieres quedar en el barrio eres bienvenido, pero si nada más vienes a estorbar ¡aguas!, es más o menos lo que barrio mexicano da a entender, pero también es de mucha unión y fraternidad, es lo que se explora”.

Sinopsis

“Leonel” crece en Estados Unidos, creyendo que “Roberto” es su padre biológico y, aunque no está seguro de sus orígenes y no habla español, constantemente tiene pesadillas que involucran la frontera con México. Su vida es buena y tiene un futuro prometedor como boxeador. Lo que desconoce es que esto está a punto de cambiar por una traición. El día de una pelea muy importante, “Leonel” es arrestado y deportado a Matamoros como inmigrante ilegal, sin la oportunidad de comprobar que es un ciudadano norteamericano. El destino lo llevará a un barrio pintoresco de la Ciudad de México, donde tendrá que confrontar sus ideas y sobrevivir.

El histrión, Armando Hernández, da vida a “Trejo”, el villano de la serie. CORTESÍA

Para saber

Protagonistas

Ricardo Abarca (“Leonel Reina”)

Armando Hernández (“Trejo”)

Paco Rueda (“El Gordo”)

Valeria Burgos (“Miss Meche”)

Coco Máxima (“Yadi”)

Dagoberto Gama (“Don Chucho”)

CT