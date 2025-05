Sr. Darcy tapatío se viraliza tras reestreno de ‘Orgullo y prejuicio’ (VIDEO)

Luego del reestreno de la película de “Orgullo y prejuicio” con motivo de su 20 aniversario, las salas de diversos cines de Guadalajara se llenaron de las y los fanáticos de la adaptación de la novela romántica de Jane Austen.

Incluso algunas personas optaron por ir caracterizadas con la vestimenta en la que está ambientada la película a principios del siglo XIX, con vestidos largos de un talle imperio, caracterizados por escotes bajos y cuadrados, pero también por vestirse del icónico y muy adinerado Señor Darcy.

En ese sentido, se ha viralizó recientemente un video donde un tapatío acude al reestreno de “Orgullo y prejuicio” caracterizado de Fitzwilliam Darcy, recreando la emblemática escena cuando este personaje camina hacia Elizabeth Bennet con un abrigo largo, en un prado, para confesarle su amor.

Fue la usuario de TikTok lysandromimarido quien compartió el video que ya cuenta con casi de 37 mil me gusta con el texto “Nosotras en el cine, creyendo que no tendríamos un Sr. Darcy” cuando aparece el joven imitando al personaje, afuera del Cinemex de Paseo Alcalde.

Sin embargo, los usuario de redes aseguraron que el tapatío realmente no se parece al Darcy, sino a otro personaje: Gilbert Blythe de la serie de Netflix “Anne with an e”, en la cual es también muy querido por fans debido a su romanticismo con la protagonista.

Por otro lado otros comentaron, que el toque realmente del video viral fue el atardecer del fondo cuando caminaba el joven hacia las chicas, lo cual le dio un entorno más cinematográfico.

¿De qué trata 'Orgullo y prejuicio’?

Esta peli es la adaptación de la aclamada obra literaria de Jane Austen, “Orgullo y prejuicio" que narra la vida de Elizabeth Bennet, una joven brillante y decidida que rompe con las convenciones sociales de la Inglaterra del siglo XIX.

Todo da un giro inesperado cuando conoce al reservado y orgulloso Sr. Darcy,a lo largo de la historia, ambos deberán confrontar sus ideas preconcebidas y descubrir qué significa realmente amar.

No te pierdas este esperado estreno que te transportará a otra época con toda la elegancia, los roces de manos intensos y los diálogos brillantes que lo convirtieron en un ícono.

