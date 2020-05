Spotify retira canciones de Jhonny Escutia por incitar al odio

Luego de que usuarios de la plataforma Spotify pidieran que se bajara de su servicio las canciones del cantante Jhonny Escutia en la que lanzaba comentarios violentos hacia hacia la vlogger Yuya, el servicio streaming finalmente ha decidido bajar de su plataforma dichas canciones.

Las primeras horas de este viernes se hizo viral la queja de usuarios porque consideraban injusto que hace unos días, la misma plataforma bajara de su servicio la canción "Safaera" de Bad Bunny y no las canciones de Jhonny Escutia las cuales están cargadas de violencia y mensajes de odio.

Aunque en las primeras horas Spotify no se había pronunciado al respecto, más tarde lanzó su postura en la que señaló que no permitirán mensajes que inciten a la violencia, por ellas las canciones de Escutia ya no están disponibles.

"Podemos confirmar que la música en cuestión ha sido eliminada de nuestro servicio por violar los lineamientos de los contenidos prohibidos por tratarse de discurso de odio", detalló la plataforma musical.

Entre sus lineamientos, se puede encontrar que el contenido de odio es aquel contenido que principalmente y de manera expresa promueve, defiende o incita odio o violencia en contra de un grupo o individuo basándose en características que incluyen raza, religión, identidad de género, sexo, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, edad o discapacidad. "No permitimos el contenido de odio en Spotify. Cuando se nos alerta de contenido que viola este estándar, lo eliminaremos de la plataforma".

Hey qué onda @Spotify_LATAM oye y si en vez de quitarnos Safaera de @sanbenito quitas las canciones de Johnny Escutia en donde describe cómo violar, torturar, matar y desmembrar mujeres y niñas?



Porfa.



Y aparte quiere matar a @yuyacst



ABRO HILO pic.twitter.com/9DxqozhMml — Ana Luz (@analuzsaso) May 15, 2020

