Spider-Man No Way Home es una oda a la nostalgia, y se agradece (contiene Spoilers)

La cantidad de posturas que podemos tomar respecto a “Spiderman: No Way Home” son muy diversas, están los “haters” que critican la cinta por sus huecos argumentales, también los que prefieren el universo DC o los expertos que nos hablan de cómo en la película convierte a Peter Parker en un adulto, y a un Spiderman en un héroe más independiente, listo todo para los reto futuros.

Por otro lado tenemos a los más nostálgicos, que lloraron, gritaron y sacudieron sus asientos y el asiento de al lado con cada escena de la película. A éstos últimos nos vamos a dirigir hoy.

¡Spoiler Alert!

Cuando tenía once años, mi mamá me llevó a un lugar oscuro y con olor a palomitas llamado Cine a ver “Spiderman” ("El hombre araña", 2002). Ver en una enorme pantalla al superhéroe arácnido columpiándose por la ciudad, y de rascacielos en rascacielos fue increíblemente mágico.

La primera trilogía se hizo de un valor muy importante por ser la primera experiencia de ese nivel en el cine. Ahora imagina que dos décadas después de ver a Tobey Maguire usando el icónico traje por primera vez, lo puedes volver a ver con el traje puesto para ayudar a salvar una vez más la ciudad,

En los últimos meses las expectativas por “Spiderman: No Way Home” aumentaron exponencialmente, y ¿cómo no? con un multiverso semi confirmado con la aparición de Alfred Mollina como el Dr. Octopus en el trailer y la confirmación oficial del queridísimo actor Willen Dafoe como el Duende Verde, las posibilidades de ver al hombre de arena de Thomas Richard McMillen, el electro (Jamie Foxx) y lagarto (Rhys Ifans) que pelearon contra el spidey de Andrew Garfield.

Sin embargo, el deseo de varias generaciones que vieron en la serie animada y en los cómics es Spider Verse, todavía estaba en duda, ¿podríamos ver a los tres Spiderman peleando juntos? Pues sí, ver a tres generaciones de Spiderman fue posible.

El film arranca exactamente en donde terminó la escena postcréditos de “Far From Home”, cuando Mysterio hace público que Peter Parker es “el amigable vecino hombre araña”. La vida de Peter, similar a los cómics, se ve gravemente afectada una vez que su identidad es descubierta, y al igual que en los cómics Peter decide buscar a Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) para que lo ayude con un hechizo que haga que todos olviden su identidad, excepto quienes ya la conocían desde antes, a diferencia de los cómics, Strange acepta.

Para variar todo sale mal y ahora los villanos de otros universos que ya sabían la identidad de Peter Parker están en el del personaje de Holland, quien en lugar de pelear contra ellos decide que puede curarlos. Claro que no iba a ser tan fácil y después de algunos eventos desafortunados, justo cuando Peter ya ha tirado la toalla ocurre lo que todos esperábamos y nos hizo gritar y llorar en la sala: Ned, usando el anillo de Dr. Strange, abre un portal en el que al fondo se ve a Spider-Man, éste se acerca y ¡es el de Andrew Garfield!

Minutos después, mientras siguen buscando al "Spider-Man correcto" Ned abre otro portal y un Tobey Maguire (en ropa de civil) entra por él.

Para quienes ya vieron la cinta entenderán la emoción que esto significó: las plegarias de los fans fueron escuchadas y lo impensable sucedió en pantalla. Vimos a los tres superhéroes interactuar, bromear sobre cosas que ocurrieron en sus respectivas películas como por ejemplo que la telaraña del Peter de Tobey es orgánica, e incluso bromear con la edad de los actores como cuando Andrew se ofrecerse para tronar la espalda de Tobey (recordemos que el actor ya tiene 46 años).

Demostrando que para estos spiders no hay rivalidades, Tobey, como el maestro de todos, le dice a Andrew: "you are amazing" (eres asombroso), haciendo honor al título de sus películas ("The amazing Spider-Man") pero también porque históricamente el de Garfield es el spider menos querido, y rematamos con un Andrew que a corazón abierto, llora por recordar cuando no logró salvar a Gwen Stacy (pero sí a la MJ de Zendaya).

El trío nos demuestra que tienen las mismas penas y hasta dificultad para expresar sus sentimientos, que sin importar la edad siguen aprendiendo y que por muchos poderes que tengan son tan reales como cualquier persona (no por nada ya en "Spider-Man: into the spider-verse" nos dejaron claro que cualquiera puede usar el traje).

"Spider-Man: No Way Home" es un abrazo para los fans y para los millones de cinéfilos que han sobrevivido a una pandemia y que, tal vez, aún se aventuran a ir a una sala de cine con el miedo de la contingencia que aún no termina.

Es un abrazo necesario que se siente tan cálido como el que Holland le da a Andrew y Tobey al despedirse.... y para quienes dicen que el filme resultó un tanto inverosímil es válido aunque, bueno, el protagonista es un adolescente al que la picadura de una araña le dio superpoderes así que...

DO