Sobrevive al desierto; va rumbo a Netflix

Mostrarse tal como es, sin guiones de por medio, es lo que ha llevado a Andrea Zúñiga a convertirse en una de las máximas referencias del contenido digital de México. A través de su canal personal y teniendo el respaldo de Badabun, esta joven estrella de YouTube ha marcado tendencia no solo en el estilo de vida y empoderamiento femenino, también se ha enfocado en abordar temas de corte social.

Sobre las recompensas que le da su trabajo, Andrea comenta en entrevista: “Ha sido una experiencia increíble, porque me ha dado la oportunidad de darme a conocer ante muchísimas personitas y lo interesante es que son de diferentes edades y por lo mismo trato de tener videos y contenido variado; claro, ha habido algunos momentos difíciles pero realmente cuando estás en la calle y te topas con personas que admiran tu trabajo todo se vuelve más fácil”.

Andrea señala que desde pequeña comenzó a mostrar facilidad para estar frente a las cámaras y con tal solo 12 años de edad, su carrera comenzó a forjarse como modelo y explorar formatos tradicionales en la televisión, experiencia que le permitió desarrollar su propio concepto en las plataformas digitales.

“A los 16 años comencé a hacer cápsulas para Televisa y grabar películas para cine mexicano; de hecho, dos de ellas están en proceso de entrar a Netflix. Después, me llamó mucho la atención el mundo de YouTube, porque puedes ser tú misma en tu contenido y buscando me topé con Badabun, en donde tuve la oportunidad de mostrar mi trabajo y pude quedarme”.

Aunque la experiencia de estar ante las cámaras la ayudó a fortalecer su proyecto, Andrea Zúñiga reconoce que adentrarse a un medio tan dinámico y con mayor libertad le ha compartido nuevas enseñanzas que no piensa desaprovechar para explorar otras disciplinas artísticas.

“Al principio creía que la dinámica de televisión sería parecida a YouTube; sin embargo, estando dentro me di cuenta que al hacer contenido para esta plataforma la gente está más en contacto contigo y a veces hacen críticas que lastiman o te juzgan de manera más directa, pero he aprendido a controlar eso”, reconoce.

Si bien las temáticas de belleza y estilo de vida han sido fundamentales en el desarrollo de Andrea, la Youtuber ha decidido afrontar tópicos diferentes ante la preocupación que le merecen y no le son indiferentes.

“Siempre me ha gustado mostrar mi interés por el maquillaje, mi convivencia con mis amigos, mi familia; sin embargo, considero que si Dios me ha dado la oportunidad de estar en un medio tan importante también debo de utilizarlo para expresar las problemáticas que se viven en mi país o en el mundo y, a través de eso, buscar un cambio o concientizar a la sociedad; por ejemplo, la migración es un tema en el que he visto que se opina a veces de una manera injusta, por lo que decidimos mis hermanas (Paulina y Denisse) y yo, junto con mi mamá (Patricia), contar lo que ellas vivieron al intentar cruzar la frontera de chiquitas”.

La experiencia quedó plasmada en un video que se puede observar en YouTube bajo el título “Sobrevivientes Ep 1. Youtubers vs los peligros del desierto”, en él se puede ver a Arturo Islas Allende y las hermanas Zúñiga caminando por el desierto del Norte de México, por las rutas que padecen los miles de migrantes que cada año intentan cruzas la frontera.

Andrea destaca el compromiso y responsabilidad que como figura pública tiene para sensibilizar a otro tipo de audiencias, fuera de los noticieros, sobre temáticas y problemas que de alguna manera todos los ciudadanos están relacionados, por lo que este tipo de contenido podrá manifestarse con mayor constancia en sus videos habituales.

“Me gustaría hablar más sobre los peligros que no sólo las mujeres viven, sino los hombres también y en diferentes ámbitos como los secuestros, los peligros en las calles o en las redes sociales, lo que se va presentando en la sociedad, pero también fomentar el amor y respeto por los animales y la naturaleza”.

Modelo a seguir

Con los pies en la tierra y sabiendo el ejemplo que muchos de sus seguidores pueden tener de ella, Andrea se considera afortunada de poder ser la inspiración, para muchas mujeres que ven en ella la motivación para luchar por sus sueños: “Es un gran orgullo y una responsabilidad enorme. Ahora estoy más comprometida en buscar el mensaje quiero transmitirles y de la mejor manera de hacerlo, recordando que realmente todo se puede siendo persistente y luchando mucho”.

Serán en próximos meses cuando Zúñiga comparta de lleno los proyectos que lanzará junto a Netflix, además de alistar nuevos retos en el terreno musical: “Me dieron la noticia que dos de las películas que grabé para cine mexicano llegarán a Netflix, eso me pone muy feliz, en el futuro me gustaría retomar la actuación nuevamente (...) ahorita estoy tomando clases de canto y vienen algunas sorpresas en el área de la música”.

