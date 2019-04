Slobotzky, comedia sin temores

La comedia siempre ha sido un vínculo para hablar de lo que acontece en la sociedad de manera ácida, pícara y abierta, sin embargo, desde la perspectiva del comediante y standupero, Slobotzky, los artistas tienen que enfrentarse ahora con lo políticamente correcto con el auge de las redes sociales, por eso su nuevo espectáculo se llama “De todo se ofenden” que llegará a Guadalajara al escenario de The Urban Live (Av. Chapultepec Sur 177) el próximo jueves 11 de abril a las 20:00 horas. Los boletos van de los $300 a los $250 pesos.

“Estoy estrenando show, el anterior ya tuve oportunidad de presentarlo en Guadalajara un par de ocasiones, la última vez fue el año pasado. El espectáculo nuevo, ‘De todo se ofenden’, habla de que ahora como comediante es complicado hacer chistes porque la gente en redes sociales es muy sensible, y nosotros siendo gente que nos creamos en internet, tenemos que batallar con eso y tratar de pegarle al humor y no a la ofensa”.

Sin embargo, defiende que el comediante no tiene que ser políticamente correcto. “Ya las redes se volvieron un inquisidor y cualquier cosa que hagas y no le parezca a un sector, ya te queman y te exhiben y se ofenden, pero como comediante está padre que dejes de lado lo políticamente correcto y que seas tú, a la gente también le gusta escuchar comentarios que salen del corazón y que también ellos piensan, pero que en redes manejamos otra cara, porque no vaya a ser que los usuarios se pongan sensibles. Como comediante es padre decir las cosas como son y la gente te lo agradece”.

Explica además que la comedia es para hablar de la realidad y de esta manera también llegar a una reflexión. “En la comedia puedes escudarte en que lo estás diciendo de chiste, afortunadamente no vamos a dar una conferencia, no somos líderes de opinión, no somos políticos y eso te permite decir las cosas sin que la gente se lo tome tan personal. Lo padre del stand up y de la gente que lo consume es porque sabe que va a ver ese tipo de cosas. Si estás tratando de no tocar fibras sensibles, pues entonces el público dirá, ‘qué flojera con este tipo’, mejor lo sigo viendo en redes sociales”.

Un espacio ganado

Además de comediante, Slobotzky, también es gestor de contenido, se dio a conocer en Vine y después migró a los shows en vivo, desde entonces se ha hecho de una base fuerte de seguidores, tiene su canal de YouTube y es muy activo en sus redes sociales, señala que tener contenido en sus distintas plataformas le permite llegar a distintas audiencias, pues en internet desarrolla temas que plantea de manera distinta en sus espectáculos en vivo. “Tienes que manejar diferente lo que haces en vivo que lo grabado, porque el ritmo es distinto y la gente reacciona en el preciso momento”.

Entre sus planes está el hacer para una plataforma en streaming su rutina anterior, también estrenará una película. “Tuve la oportunidad de participar en la cinta Humberto Hinojosa que se llama ‘Lucha de gigantes’ con Miguel Rodarte y Natasha Dupeyrón, haciendo un poco de lo que hago en internet, la cinta se estrena en agosto, y estoy estrenando podcast con Ricardo Pérez quien también es comediante”, finaliza.