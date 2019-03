Las dos caras del amor llegan a la pantalla

Abordar las relaciones personales con un toque de comedia es un reto del que disfruta Alberto Guerra, quien por primera vez protagoniza una película junto a su esposa, la también actriz Zuria Vega, en la propuesta fílmica de Gabriel Barragán “En las buenas y en las malas”.

La película, que llegará a cartelera el próximo 15 de marzo, resulta una experiencia peculiar para Alberto y Zuria, quienes interpretan a una pareja que tendrá que superar retos personales y laborales teniendo de por medio a los celos y las presiones sociales como obstáculos en sus primeros pasos a la madurez.

“Cuando Zuria se subió a este barco fue algo muy divertido, hay ciertos puntos en los que podemos relacionarnos porque hemos pasado por eso en la vida, como pareja, la soltería, pensar en dar el siguiente paso; pero parte de lo divertido es que no tenemos absolutamente nada que ver con los personajes, ‘Sebastián’ y ‘Valeria’, aquí nos relacionamos desde un lugar totalmente distinto, nos caímos mal y nos queremos desde otra perspectiva”.

En compañía de Macarena Achaga, Natalia Téllez y Christian Chávez, “En las buenas y en las malas” ofrece una comedia romántica que pone sobre la mesa situaciones que aquejan a los jóvenes que se acercan a los 30 años de edad y que observan su futuro con incertidumbre debido a que no “cumplen” con las expectativas de la familia, los amigos y los deseos personales.

“No nada más los jóvenes somos capaces de reaccionar ante un cambio, también los padres de estos personajes son capaces de hacerlo, de escuchar y ver lo que quieren sus hijos, es lo que grita cada generación. Vamos generación tras generación evolucionando un poco, es padre ver a generaciones de arriba que se acoplan a los tiempos que corren y al cambio”, agrega Alberto Guerra.

Sin prejuicios

Para los actores, los personajes que nutren la historia no se encasillan ni en los “buenos” ni en los “villanos”. Consideran que cada historia muestra situaciones que en algún momento de la vida se experimentan con errores y aciertos que ejemplifican ese tránsito natural hacia las responsabilidades de la vida adulta.

Macarena Achaga refuerza esta idea al destacar las condiciones de su personaje “Pamela”, una joven hermosa que instantáneamente se obsesiona con su compañero de trabajo “Sebastián” (Alberto Guerra), sin importar que él y su prometida “Valeria” (Zuria Vega) estén atravesando una crisis de pareja en la que la repentina maternidad y las inseguridades siembran de a poco las semillas capaces de acabar con el amor que se tienen.

“La película busca eliminar etiquetas. Somos una generación que está rompiendo con muchos estigmas, mandatos sociales y familiares, eso me emociona, el ser parte de un cambio y ponerlo en la pantalla”.

Tras el regreso que Christian Chávez tuvo a la televisión con la novela “Like” de Televisa, el actor agradece la oportunidad de mostrar otra faceta divertida en la pantalla grande con “Alberto”, un personaje que deja en claro la libertad que se tiene para amar sin importar el género o los conceptos tradicionales del amor.

“Gabriel Barragán es un director que te escucha muchísimo y deja al actor proponerle, eso aporta, no te sientes limitado. Es una historia que no es la típica comedia romántica, son personajes tridimensionales, no hay buenos ni malos, solamente son y eso le da un giro a la película”.

Comedia natural

Aunque el filme ofrece un vaivén de situaciones que encaminan a la comedia, Natalia Téllez, quien debuta en el cine dando vida a “Carolina”, una organizadora obsesionada con las bodas perfectas, señala que las experiencias que se exponen no surgen de la felicidad, pues los personajes enfrentan panoramas de la vida real y desde sus posibilidades tratan de darles un vuelco al buscar soluciones, no siempre efectivas, pero que abren la posibilidad de reírse de sus propias penurias desde la inocencia.

“Los temas que se abordan son reales, importantes y dramáticos. Pero la buena comedia viene de ahí, son personajes reales con los que te puedes identificar, que pasan adversidades para llegar a su objetivo y lo hacen de forma en que puedas reír”.

Con agenda lista

Tras el estreno de “En las buenas y en las malas”, Alberto Guerra presume el lanzamiento que tendrá nuevamente en Netflix con la serie “Historia de un crimen: Colosio” el 22 de marzo, además de estar en producción con el director Beto Gómez y una serie filmada en Chile, en tanto que Macarena Achaga se unirá a un nuevo proyecto sorpresa a partir de junio.

Por su parte, Natalia Téllez está en la serie “Ninis” en Amazon e iniciará grabaciones para una segunda película, mientras que Christian Chávez tiene nuevas series en puerta.