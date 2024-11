A pesar de que doña Silvia Pinal ya se había retirado de los escenarios, pero no de la vida pública, no dejó de verse inmersa en la polémica a través de sus hijos, como la reciente caída que Alejandra tuvo en el aeropuerto donde presuntamente estaría en estado de ebriedad, o los recientes escándalos de Luis Enrique Guzmán, su único hijo varón, quien recientemente se enteró que no es el padre biológico del hijo de su ex pareja Mayela Laguna.

Y tiempo atrás, también Silvia pasó por el trago amargo de enterarse del distanciamiento entre su hija Alejandra y su nieta Frida Sofía. En el pasado, doña Silvia enfrentó la pérdida de su hija Viridiana Alatriste, quien murió en un accidente de tránsito en 1983.

En cuanto al rubro político se refiere, en la década de los 50, Silvia fue partícipe de los movimientos sindicales de los actores. Y al velar por los intereses de sus colegas, en 1988 fue dirigente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y décadas más tarde, en 2010, fue secretaria de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Sin embargo, hacia 1981, casada con Tulio Hernández, gobernador del Estado de Tlaxcala, fungió como primera dama del Estado.

En 1991 se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde fue postulada como diputada federal hasta 1994. Después en el ahora Congreso de la Ciudad de México, Pinal fue representante del XXVII Distrito Electoral Local hasta 1997, según destacan medios digitales. Además, fue legisladora de 1998 al 2000.

Lee también: Fallece el actor canadiense Julien Arnold mientras actuaba en una obra de teatro

NA