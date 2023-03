Ed Sheeran dice que "no quería vivir más" después de la muerte de sus amigos, el empresario musical y fundador de SBTV, Jamal Edwards, y el jugador de críquet Shane Warne, en 2022.

En declaraciones a la revista Rolling Stone, el cantante explicó que había enfrentado la depresión "a lo largo de su vida" y sintió que los sentimientos resurgieron el año pasado.

"Estás bajo las olas ahogándote. Es como si estuvieras dentro de esta cosa. Y no puedes salir de eso", contó.

Debido a que es padre de dos niñas, le preocupaba que sus pensamientos fueran "egoístas".

"Especialmente como padre, me siento muy avergonzado por eso", afirma el cantante de 32 años.

Sheeran reconoció que fue su esposa, Cherry Seaborn, quien lo alentó a buscar ayuda.

"En donde yo crecí nadie habla realmente de sus sentimientos", dijo. "La gente en Inglaterra piensa que ir a un terapeuta es algo extraño... Creo que es muy útil poder hablar con alguien y simplemente desahogarse y no sentirse culpable por desahogarse".

"Obviamente, he vivido una vida muy privilegiada. Así que mis amigos siempre me miraban y pensaban, 'uy, no te pasa algo tan malo'.

"La ayuda no es un botón que se presiona y automáticamente estarás bien", continuó. "Es algo que siempre estará ahí y solo tienes que manejarlo".

Jamal Edwards le dio a Ed Sheeran su primer gran oportunidad en 2010. SBTV / YOUTUBE

Jamal Edwards, quien le dio a Sheeran su primer gran oportunidad, murió repentinamente de un ataque al corazón en febrero de 2022 después de tomar cocaína y alcohol, como concluyó un análisis forense.

Sheeran dijo que la tragedia lo convenció de dejar un hábito de drogas que había desarrollado cuando tenía 20 años.

"Recuerdo que estaba en un festival y dije: 'Bueno, si todos mis amigos lo hacen, no puede ser tan malo'", cuenta.

"Pero luego eso se vuelve un hábito que haces una vez a la semana y luego una vez al día y luego dos veces al día y luego pasa igual que como ocurre cuando no hay alcohol. Es algo que se convierte en malas vibraciones".

"Nunca, nunca, volvería a tocar nada, porque así es como murió Jamal", agregó. "Y eso es una falta de respeto a su memoria, incluso acercarte (a las drogas)".

Llorar en el escenario

Poco después de la muerte de Edwards, a la esposa de Sheeran le diagnosticaron un tumor estando embarazada que no pudo ser operado hasta después de que nació su segunda hija, Jupiter.

"Te sientes tan impotente", recordó Sheeran. "No hay nada que puedas hacer al respecto".

Seaborn finalmente llevó a término el embarazo y se sometió a una cirugía exitosa en junio de 2022, la mañana en que Sheeran se presentaba en el estadio de Wembley, en Londres, informa Rolling Stone.

El costo emocional de esos eventos se puede ver en el próximo documental de Sherran en Disney+, The Sum Of It All (La suma de todo).

En una escena, se ve a la estrella llorando en el escenario, mientras procesa la muerte de Edwards y el estado de salud de Seaborn, al mismo tiempo que enfrenta un largo juicio por derechos de autor.

"Nunca lo había visto llorar en el escenario", señala Seaborn en el documental. "No ha tenido tiempo para procesar y estar en paz con sus pensamientos".

Sheeran y Seaborn se casaron en 2019. GETTY IMAGES

Sheeran reveló previamente que su nuevo álbum, Subtract, fue completamente reescrito con el "trasfondo de dolor y esperanza" que experimentó el año pasado.

Originalmente estaba planeado como una colección de canciones acústicas grabadas durante un período de 10 años.

Pero Sheeran descartó el proyecto y comenzó de nuevo, escribiendo nuevas canciones para "dar sentido" a sus sentimientos.

Hizo el disco con Aaron Dessner de The National, quien anteriormente coprodujo los álbumes que realizó Taylor Swift durante los confinamientos, Folklore y Evermore.

Dessner le dijo a Rolling Stone que animó a Sheeran a mostrar un lado "más vulnerable" y "elemental" de su música.

Como había hecho con Swift, el músico comenzó a enviarle a Sheeran pistas instrumentales para que las convirtiera en canciones terminadas.

"Tenía estas piezas instrumentales y les escribía letras cuando iba viajando en la parte trasera de los autos o en aviones o en cualquier parte", cuenta Sheeran.

"Y así se completó. Y ese fue el disco. Todo fue muy, muy, muy rápido".

La estrella agregó que grabó con Dessner un segundo álbum, completamente separado, que actualmente no tiene una fecha firme de lanzamiento.

Sheeran también reveló la existencia de un álbum colaborativo con la estrella de reggaeton J Balvin, así como próxima música con Pharrell, Shakira, David Guetta y Justin Bieber.

De hecho, le dijo a Rolling Stone que tiene en mente cinco álbumes más usando símbolos matemáticos.

Explicó que planea trabajar de forma intermitente en el último de esa serie por el resto de su vida, "agregando una canción aquí y otra allá. Y solamente estará en mi testamento para que sea lanzado después de que muera".

***

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

SL