Siddhartha anuncia concierto presencial con sana distancia

Siddhartha quiere romper el miedo y la pausa tras meses de distanciamiento. El cantante fue el primero en anunciar un concierto presencial con sana distancia. Se trata de un “show” en la Arena Ciudad de México el próximo 26 de noviembre en el que habrá 350 módulos con más capacidad para grupos de personas, de cuatro a 10.

Esta situación me hizo reflexionar sobre que también hay cosas que hacer y disfrutar en la pasividad

"Será la primera vez que tengamos público presente un poco más apegado a lo que solía ser, evidentemente vamos con la energía acumulada después de tantos meses de silencio", dijo en entrevista Siddhartha. "Tenemos que empezar a quitarnos un poquito el miedo, a retomar la vida porque es inevitable y aplicar los cuidados, no hay que tener miedo sino hay que ser precavidos, pero la vida también tiene que continuar", asegura.

En agosto el tapatío se presentó en formato “autoshow” y durante el confinamiento también ha ofrecido varios conciertos streaming, esta ha sido una forma de continuar con la promoción de su último disco "Memoria Futuro", que comenzó en el Auditorio Nacional, pero no pudo seguir debido a la pandemia. Con este álbum además hizo un video musical extensivo que está nominado a un Premio Grammy Latino.

"Me da mucho gusto que se haya visto recompensado con un reconocimiento de este tipo porque fue un trabajo al que le metimos todos los recursos, una tarea de año y medio y me siento muy orgulloso y feliz, más que por mí, por toda la gente que está detrás", afirmó.

Recientemente estrenó el tema "80 días", junto al español Carlos Sadness, donde hace una reflexión acerca de las pausas de la vida y las metas personales. "Esta situación me hizo reflexionar sobre que también hay cosas que hacer y disfrutar en la pasividad, aunque me gusta mucho perseguir objetivos, también me gusta no ir en contra del tiempo", compartió el cantautor.

Con este sencillo da paso a su nueva producción que actualmente graba desde su casa, además produce con distintas bandas y volverá a trabajar en dos temas para Caloncho.

