Sherlyn se transforma en "Sandy" en el musical "Vaselina"

Como parte de los festejos por sus 30 años de carrera, la actriz Sherlyn se integra al elenco del musical "Vaselina", en el que dará vida a la joven y carismática "Sandy", personaje con el que seguirá conquistando el corazón del público.

"Me integro a 'Vaselina' con un personaje precioso que es 'Sandy', y creo que es de estas obras que, como se hacen una vez cada determinados años, pues todos les tenemos muchas ganas", subrayó la artista en conferencia de prensa.



La también cantante aseguró que su mayor reto al incorporarse a "Vaselina" fue el llegar a un elenco en el que todos los integrantes ya se conocían y habían formado una dinámica de trabajo, por lo que agradeció el cariño y el apoyo mostrado por sus compañeros.



"La verdad es que tanto David como todo el equipo y los actores han ido trabajando conmigo de manera individual. He tenido un equipo maravilloso que ha estado ahí conmigo, han sido muchísimas horas de trabajo, empezamos en la tarde y salimos en la noche para checar todo: bailes, canciones, escenas, todo. Pero creo que lo más lindo de todo este proceso es que nos la hemos pasado muy bien".

Sherlyn agradece a Carlos Fonseca y el equipo en general por el apóyo durante la producción del musical. NTX / ESPECIAL

Ambientado en los años 50, el musical rinde homenaje a la cinta "Vaselina" protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John en 1978. La trama cuenta la historia de amor entre dos jóvenes donde el rock and roll, la música, el baile y las chamarras de cuero juegan papeles fundamentales.



"Estoy lista para darle vida a mi 'Sandra Dee', estoy muy contenta. Durante este proceso la hemos pasado muy bien, creo que ha habido muchas risas y creo que ha habido mucha amistad y de eso van los proyectos, de gozar el trabajo y de ser un apasionado de los que tenemos la bendición de dedicarnos a lo que nos gusta.

"Me encanta su capacidad de amar, me encanta la capacidad que tiene de creer que la gente puede ser buena, aunque no necesariamente sea así. Y me encanta también que se permite los cambios, porque no es una niña que se queda siendo la molestada ni se queda siendo la tonta todo el tiempo, en algún momento reacciona y se vuele más brava".



Sherlyn agradeció a la gente que ha creído en ella y le ha dado la oportunidad de hacer y rehacer proyectos, a los que siempre trata de ponerle "amor y pasión".



"Siempre he trabajado con muchas ganas, con mucho amor y mucha pasión, disfruto mucho todo lo que hago y creo que eso de alguna manera va haciendo que te recomiende un trabajo al otro".



Y agregó: "Los actores tenemos este quiebre de saber qué va a seguir, a ver si me vuelven a contratar, siempre nos pasa, creo que es el mal del actor, y siempre que me va a cruzar esa duda por la cabeza, suena el teléfono y me viene un proyecto diferente".



Fue en 2006 cuando Sherlyn le dio vida por primera vez "Sandy", junto al actor mexicano Aarón Díaz. Ahora, 13 años después la mexicana enfrenta el desafío de volver a la "Preparatoria Nacional" para vivir un amor de verano junto con Carlos Fonseca, a quien Sherlyn agradece el respaldo y la química desarrollada.

"Nos llevamos muy bien, estamos muy contentos y compartimos muchas cosas, para empezar, la pasión por lo que hacemos y creo que estamos muy enfocados, y está padre porque nos llevamos muy bien".



Finalmente, la actriz dijo sentirse identificada con su personaje, "Sandra Dee" gracias a su creencia en el amor verdadero y a sus ganas de seguir adelante, sin importar lo que pase. "En este momento me identifico muchísimo con 'Sandy' porque tengo ganas de creer que la vida puede estar increíble, y tengo ganas de dar esa oportunidad de que la gente muestre la parte más bonita".



La obra ofrecerá funciones en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México los sábados a las 17:00 y 20:00 horas, y los domingos a las 13:00 y 18:00 horas, donde Sherlyn intercalará su rol con la actriz argentina Sol Madrigal, durante 10 semanas.

