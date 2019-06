"Shark Tank" muerde el azuelo jalisciense

El éxito no se trata de un golpe de suerte y eso lo saben muy bien dos empresas jaliscienses: Bleiz y Casa Maregal, que han sabido aterrizar y pulir sus proyectos para captar inversionistas que los pongan en la mira internacional.

Ambas empresas ubicadas en Zapopan llegaron decididas a cautivar a los “tiburones” empresarios de “Shark Tank México” -todos los viernes a las 22:00 horas, por el canal Sony Latinoamérica- y la experiencia se ha convertido en un ejemplo claro de cómo saber vender bien un producto con bastante competencia en el mercado.

Víctor Vilchis y Jorge Castro de Bleiz fueron protagonistas de uno de los episodios más insólitos de “Shark Tank México”, pues aunque esta plataforma de impulso empresarial arropada por expertos del negocio como Patricia Armendáriz, Carlos Bremer, Rodrigo Herrera y Arturo Elías Ayub propone la posibilidad de conseguir cuantiosas inversiones, los jaliscienses se fueron con sólo un peso en el bolsillo para expandir su negocio a gran escala. Víctor Vilchis señala que si bien las inversiones millonarias nunca están de más para fortalecer a una empresa, su paso por “Shark Tank” fue diferente al lograr que el empresario Arturo Elías Ayub se sumara a Bleiz con la inversión de un peso mexicano a cambio del 5% de esta empresa dedicada a desarrollar alimento deshidratado para perro.

“La experiencia de ‘Shark Tank’ fue espectacular, tener la oportunidad aunque sea por un momento de hablar de negocios con expertos en el tema. Eso te obliga a prepararte bien, pensar bien tu negocio, saber lo que dirás. Yo no sabía qué esperar, pensé que era show, pero en realidad tienes que prepararte bien, hablamos con asesores de negocios y de imagen y nos fue muy bien”. Este emprendedor destaca que a diferencia de otros proyectos que llegan al programa, Bleiz no tuvo necesidad de cambiar ningún aspecto de sus servicios, lo que significa un aliento de que como empresa ha sabido escoger el mejor camino para sobresalir en el alimento deshidratado para perros y así evitar opciones menos procesadas.

“No fuimos a pedir capital, pedimos un peso a cambio del 5% de las acciones. Buscamos la participación de algún “tiburón” para que nos ayude a acelerar el crecimiento de la empresa, vamos creciendo bien de forma orgánica. Ese fue nuestro enfoque, pero nos preocupaba que pensaran que valuamos muy bajo a nuestra empresa, que no creíamos en nuestro proyecto, pero vamos a lo alto, nos preparamos y revisamos el mercado y el producto”, comentó Vilchis.

Legado familiar

René Gallegos con Casa Maregal apuesta por las salsas deshidratadas. CORTESÍA / SONY

René Gallegos también ha encontrado en los alimentos deshidratados una opción para llevar el sabor tradicional de las salsas e ingredientes mexicanos a cualquier parte del mundo. A través de su empresa, Casa Maregal, este emprendedor logró acaparar la atención de la empresaria Patricia Armendáriz, quien sin dudarlo decidió invertir 450 mil pesos por el 25% de este proyecto producido en Zapopan.

“Para mí no era algo planeado, sí había visto el programa y me llamaba la atención, pensé que en algún momento me encantaría participar. La oportunidad llegó ahorita y la aproveché. El deshidratado de alimentos es una práctica que surgió con mi papá y con el tiempo me propuse tener un equipo de mayores dimensiones, y desde hace un par de años retomé este negocio al 100 por ciento”.

René señala que los alimentos deshidratados gozan actualmente de bastante demanda en el mercado y ante la competencia de presentaciones y marcas, Casa Maregal decidió poner mayor esfuerzo en uno de los platillos más consumidos por los mexicanos: las salsas.

“En las salsas encontramos esta opción, buscando alternativas para dar un valor agregado. La respuesta a nuestro sabor y presentación ha sido buena. Es difícil vender un nuevo tipo de presentación en México y nosotros lo llevamos al deshidratado, cubre la necesidad para quien viaja y quiere llevarlo en la maleta, es un tema de practicidad”.