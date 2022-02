Shakira era la otra... ¿Quién es Nuria Tomás, ex de Piqué?

La historia de amor entre Piqué y Shakira parece salida de un cuento de hadas, su romance vio las primeras chispas allá por los lejanos 2010, cuando en el mundial de Sudáfrica, España ganaba la Copa Mundial y Shakira cantaba el “Waka Waka”, Pique tuvo una participación en la grabación del tema y ahí fue donde se conocieron, hoy celebran 12 años de relación.

Pero Piqué no era un hombre disponible en ese momento, él tenía una relación con Nuria Tomás.

¿Quién es Nuria Tomás?

Nuria Tomás es una reconocida empresaria y actriz de la televisión española, modelo e hija del empresario Enrique Tomás, dueño del imperio jamonero que factura más de 60 millones de euros al año.

La modelo estuvo en la boca de los medios cuando se habló de una posible infidelidad de parte del jugador Gerard Piqué, quién ya había conocido a Shakira.

Aunque todo eran rumores la pareja transatlántica ya ha dicho que el flechazo fue antes de ir a Sudáfrica y cuando la relación con Nuria aún seguía vigente.

“Le dije que nos encontraríamos en la final. Ella iba a cantar el himno en la ceremonia de clausura y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Perdimos el primer encuentro, pero al final ganamos”, comentó Piqué en una entrevista con medios franceses.

Por su parte, a pesar de toda la negatividad que recibió Tomás, ella siguió fuerte y pudo avanzar, guardó silencio por mucho tiempo y evitó sacarle provecho económico al morbo.

“Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar(...) me traicionaría a mí misma. No tengo nada que contar de mi vida privada. La diferencia con otra pareja es un apellido, los sentimientos son los mismos”, dijo para los medios.

Pero finalmente, y después de que la noticia se enfriase habló al respecto en una entrevista.

“Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida está cerrada y hace años que le deseo lo mejor”, explicó sobre Piqué.

Además, le preguntaron si aún podía disfrutar de la música de Shakira a lo que ella respondió que por supuesto que sí.

¿Qué fue de Nuria Tomás?

Sin rencores de por medio, Nuria hizo su vida y continuó creciendo como persona, trabajó con actrices internacionales como Sofía Vergara y pasó por una relación con el famoso motociclista Jorge Lorenzo, pero la relación también terminó.

Posteriormente, formalizó su relación con el empresario Agus Puig Gibernau, se casó el 23 de octubre del 2020, a media pandemia; lamentablemente sufrió un aborto en su primer intento de tener hijos, pero finalmente tuvo a su primer bebé al que llamó Apolo, al cual quiere mucho y presume en las redes.

