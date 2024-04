Shakira admite sentirse avergonzada por algunas de sus antiguas canciones

Esta semana, Shakira ha generado un gran revuelo en las redes sociales al expresar críticas contundentes hacia "Barbie", la película protagonizada por Margot Robbie que causó sensación a nivel mundial en 2023. Sin embargo, sus comentarios no se limitaron a la película, ya que de manera sorprendente, también reveló sentir vergüenza por su propia música.

La cantante estuvo como invitada en el canal de YouTube, "First we feast", para promocionar su disco "Las mujeres no lloran". En la charla, Shakira también habló de otros temas, como su evolución musical.

Fue justo ahí donde Shakira confesó que algunos de sus más grandes éxitos, como "Suerte", le causan "cringe" sobre todo por la manera en la que cantaba: "Era demasiado exagerada, como muy barroco ¿sabes? Demasiado Shakira", dijo.

Asimismo, reconoció que a diferencia de lo que muchos de sus fans opinan, ella prefiere su música actual sobre la antigua, pues considera que es más madura, incluso su voz cambió, dándole un estilo diferente.

"Después de mis embarazos, mi voz se hizo más grave y completa. Además, mis elecciones son más madura porque he evolucionado como mujer, como persona y mi inteligencia ha madurado también", agregó.

Por ahora, Shakira se encuentra promocionando su más reciente sencillo "Puntería", donde colabora con la rapera Cardi B y sus fans se encuentran a la espera de una gira mundial que marque su regreso definitivo a los escenarios musicales.

