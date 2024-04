El documental "Quiet on Set" tendrá un nuevo capítulo dedicado a Dan Schneider

Discovery estrenó el documental "Quiet on Set : The Dark Side of Kids TV" a principios del mes de marzo, el cual revela algunos de los abusos que exestrellas infantiles vivieron durante su paso. por Nickelodeon; Uno de ellos fue el protagonista de la serie "Drake y Josh", Drake Bell.

Bell, entre otras cosas, narró el abuso sexual del que fue víctima a manos de Brian Peck, entrenador vocal de la empresa. Las declaraciones del actor, de inmediato, captaron la atención de la prensa mundial convirtiéndose en uno de los programas más vistos.

Por lo anterior, según "The Hollywood Reporter", los productores del documental han decidido extenderlo a un quinto episodio que promete profundizar en las acusaciones sobre comportamiento indebido contra Dan Schneider, uno de los productores estrellas de Nickelodeon.

En entrevista con el medio estadounidense, Jason Sarlanis, presidente de streaming de Turner Networks, ID y HLN, reveló que el éxito de "Quiet on Set", superó todas las expectativas de los ejecutivos del canal, por lo que dieron luz verde al episodio. extra que llevará por nombre "Breaking the Silence".

Este capítulo, que se transmitirá en Max el próximo domingo, contará con más testimonios de exestrellas Nickelodeon, incluido Drake, y muchas de ellas hablarán por primera vez sobre sus experiencias en los foros.

Sin embargo, "Breaking the Silence", podría no ser el episodio final de la serie ya que Mary Robertson, una de las productoras ejecutivas de la docuserie, dejó abierta la posibilidad de extenderse por varias entregas más. "Estamos dedicados a contar esta historia. Nos apasiona contar la historia. No creemos que hayamos terminado", dijo Robertson.

