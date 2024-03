La cantante Shakira comentó en entrevista que con el tema “Última” cerrará el ciclo de canciones que escribe sobre su ex pareja, el ex futbolista español Gerard Piqué, una relación que se rompió en 2022 tras 11 años de convivencia y donde la infidelidad estuvo presente.

Durante la charla en Apple Music 1, Shakira, de 47 años, habló sobre su carrera musical y dijo que “Última”, canción de su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”, el cual fue lanzado en plataformas ayer a las 22:00 horas y hoy comienza su venta en físico tras siete años de no presentar una producción, fue escrita cuando “el álbum estaba, literalmente, cerrado y no había más tiempo”.

“Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto”, señaló en la entrevista.

Para la intérprete de “Hips Don’t Lie” resultó “incómodo” lidiar con la posibilidad de no lanzar la canción, ya que los directivos de Sony, la discográfica, decían que no había más tiempo y que esto podía retrasar la salida del disco.

Al parecer, Shakira grabó y mezcló la canción, lo que supuso para ella “un gran alivio”, y, cuando la interpretó ante los directivos de la compañía, provocó “una reacción sorprendente” en ellos.

“Cuando le toqué esta canción al jefe de marketing de Sony, él vino y comenzó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio. He visto llorar a muchas mujeres en mi estudio, pero a ningún hombre… Pero es un gran blandengue”, dijo la colombiana.

“Las mujeres no lloran” es el decimosegundo álbum de estudio de la artista, y su casa discográfica Sony Music lo describe como “un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos”.

El nuevo álbum de Shakira marca su debut en vinilo, con cuatro ediciones de arte distintas, cada una acompañada de una variante exclusiva de vinilo de color.

La edición zafiro se ofrecerá exclusivamente en Amazon, mientras que la edición Rubí estará disponible únicamente en Target. Los fans podrán encontrar la edición Esmeralda exclusivamente en Shakira.com, y la edición Diamante estará disponible en todas las principales tiendas minoristas.

Sobre el lanzamiento, la colombiana también dijo que “ojalá, a través de este álbum pueden celebrar, reír, bailar y encontrar su propia fuerza… Así como yo encontré mi propia fuerza con este disco en el que tantos colaboradores se sumaron”.

Niega la teoría de la mermelada

El amor entre Gerard Piqué y Shakira surgió en 2010 durante el Mundial de Futbol en Sudáfrica. Ese año la colombiana grabó el video de “Waka Waka”, en el que participaron varios astros del futbol, entre ellos Lionel Messi, Rafael Márquez y Piqué.

Estuvieron juntos 11 años, en los cuales tuvieron dos hijos, Sasha y Milan; en junio de 2022 confirmaron su ruptura, tras una infidelidad cometida por el futbolista, a través de un comunicado en el que pedían respeto para su familia y privacidad.

Por varios meses se enfrentaron en una batalla legal por la custodia de los niños que culminó con la mudanza de Shakira y sus hijos de Barcelona a Miami, y con visitas programadas para el ex deportista.

Recientemente, en entrevista, la nacida en Barranquilla negó haber descubierto la infidelidad de Gerard cuando supo que alguien más (Clara Chía) se comía la mermelada de su refrigerador. “Eso no es verdad”, respondió tajante, cortando el tema de su ex y su nueva novia.

A detalle

El nuevo álbum cuenta con 17 canciones, ocho nuevas y un remix, una versión para vinyl y siete exitosos sencillos previamente lanzados, incluyendo “Music Sessions Vol. 53” con Bizarrap, “TQG” con Karol G, “Te felicito” con Rauw Alejandro, “Copa vacía” con Manuel Turizo.

Cabe señalar que las siete canciones lanzadas previamente ya tienen un total combinado de 3.7 mil millones de reproducciones en Spotify.

De hecho, “TQG” y “Music Sessions Vol. 53” debutaron ambos globalmente en el puesto uno en la lista Spotify Top 50.

“Las mujeres ya no lloran” también incluye la canción “Puntería” donde Shakira hace un dueto con Cardi B. Para promocionar el tema, aparecieron el miércoles por la noche, en redes sociales, una serie de fotos en donde se ve a la colombiana acompañada del actor británico Lucien Laviscount, quien participó en el video de esta canción. Dichas publicaciones reventaron las redes, pues se sabe que Lucien es uno de los histriones con más fans en el mundo, por lo que comentarios como "Cambiaste un Twingo por un Ferrari", no se hicieron esperar.

Los temas del nuevo disco son:

“Puntería”, Shakira y Cardi B.

“La fuerte”, Shakira y Bizarrap.

“Tiempo sin verte”, Shakira.

“Cohete”, Shakira y Rauw Alejandro.

“(Entre paréntesis)”, Shakira y Grupo Frontera.

“Cómo, dónde y cuándo”, Shakira.

“Nassu”, Shakira.

“Última”, Shakira.

“Te felicito”, Shakira y Rauw Alejandro.

“Monotonía”, Shakira y Ozuna.

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, Shakira y Bizarrap.

“TQG”, Shakira y Karol G.

“Acróstico”, Shakira y Milan.

“Copa vacía”, Shakira y Manuel Turizo.

“El jefe”, Shakira y Fuerza Regida.

Bzrp Music Sessions, Vol. 53- Tiesto Remix, Bizarrap y Shakira.

“Puntería” (Vinyl Version), Shakira y Cardi B.

