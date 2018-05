Serie de Luis Miguel se vende por 10 pesos en San Juan de Dios

El nombre de Luis Miguel es tendencia en las redes sociales y es tema de conversación cada domingo que se libera un capítulo de su serie biográfica "Luis Miguel, la serie" en Netflix.



Los fanáticos deben pagar el servicio del streaming y tienen que esperar siete días para poder disfrutar de los episodios, sin embargo hay otras personas que prefieren recurrir a la piratería y esperar un día más por ahorrarse más de cien pesos.

EL INFORMADOR visitó a uno de los establecimientos dentro del Mercado Libertad, más conocido como Mercado de San Juan de Dios, buscando la serie de "El Sol" donde encontramos en venta cada episodio por 10 pesos.

Cada disco estaba forrado en bolsas de papel celofán y en la portada aparecía el actor Diego Boneta protagonizando a Luis Miguel.

“Los lunes es cuando más se vende, cuando salen del horno”, comentó el vendedor que nos mostró por lo menos una decena de discos de cada episodio.

ESPECIAL.

"Tengo clientes que se esperan dos lunes para llevarse dos episodios de un jalón y se los dejo más baratos", señaló el comerciante.

El local era pequeño y estaba además, lleno de discos de otras series tanto de la empresa Netflix como de HBO, algunas de ellas como Dark, Orange is the New Black, The Stranger Things, Black Mirror y las siete temporadas de Games of Thrones.

"Si te llevas más de 30 discos te lo dejo en cinco en vez de 10 pesos cada uno", dijo cuando habló de los descuentos en la compra de mayoreo.

El vendedor se negó a probar uno de los discos de la serie de Luis Miguel, sin embargo en una televisión que tenía colgada en una esquina, se estaba proyectando la película "Deadpool 2", cinta que sale en los cines de México este fin de semana.

La serie biográfica de Luis Miguel se estrenó el 22 de abril pasado y hasta ahora se han liberado cuatro capítulos en donde se han revelado grandes secretos de la infancia y adolescencia del cantante.

Desde su estreno, Luis Miguel ha batido nuevos récords en su discografía, Spotify informó que el tema "Culpable o no" tuvo un crecimiento del cuatro mil por ciento en reproducciones y un total de 27 canciones de "El Sol" ingresaron al Top 200.

El Mercado Libertad es un lugar donde constantemente se realizan aseguramientos de mercancía apócrifa como parte de operativos coordinados entre los tres niveles de gobierno.

El Artículo 424 del Código Penal Federal establece penas de tres a 10 años de prisión y multas de dos a 20 mil días de salario mínimo a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor sin autorización.

JB.