Sergio Mayer decreta ser presidente de México en 2024

El famoso actor y exintegrante de Garibaldi, Sergio Mayer, comentó sus aspiraciones de llegar a ser presidente de México y aseguró que ya lo está decretando y además se comparó con el actor Arnold Schwarzenegger.

"Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas", indicó en entrevista para Venga La Alegría.

En este sentido, el exdiputado federal destacó que si grandes estrellas de Hollywood han conseguido ser gobernantes en Estados Unidos y lo han hecho bien, sus objetivos no deberían minimizarse.

"Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste", refirió el actor.

¿Demandará a Daniela Parra?

Sobre la supuesta demanda a Daniela Parra, hija de Héctor Parra, tras acusarlo de tráfico de influencias, subrayó:

"Nunca dije que iba yo a presentar, dije que había elementos suficientes para presentarlo. Mucha gente la ve como una niña tierna, chiquita, tiene una responsabilidad. Ella y sus abogados me acusaron de tráfico de influencias y voy a tener una conferencia de prensa el martes para ver en qué quedó ese tema", concluyó.

