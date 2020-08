Selena Gomez y BLACKPINK lanzan adelanto de "Ice Cream"

Selena Gomez compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video con duración de 17 segundos, en el cual se observa a la cantante acompañada del grupo musical BLACKPINK, en donde las cinco chicas protagonizan el nuevo video de su lanzamiento "Ice Cream".

Dicho video sorprendió a su audiencia ya que la intérprete de "Lose You To Love Me" apareció con un bikini de marinera, con el cual enamoró aún más a sus seguidores; las integrantes de BLACKPINK solo muestran sus rostros.

Anteriormente, Selena Gomez compartió una foto en su feed de Instagram, en donde estaba usando el mismo bikini y en menos de 24 horas, la fotografía ya cuenta con más de 7 millones de corazones y alrededor de 60 mil comentarios.

Los fans de ambas cantantes han mostrado su apoyo y emoción por el estreno de "Ice Cream", y lo han dejado ver en los comentarios de las publicaciones de ambas, tanto Selena como BLACKPINK han estado compartiendo pequeños adelantos del tema en sus "stories" de Instagram, en donde aseguraron que el estreno será este 28 de agosto.

Hace unos días, Selena compartió que para el videoclip oficial, la marca de helados Serendipity se unió al proyecto y con ayuda de la cantante crearon un sabor de helado único llamado "Cookies and Cream Remix", en la descripción agregó que tiene un sabor especial y único.

"Crecí yendo al icónico restaurante serendipity así que no podía estar más emocionada de unirme al equipo de propiedad. En honor al lanzamiento ICE CREAM con BLACKPINK, creé Cookies and Cream Remix… hecho con helado de vainilla rosa como un asentamiento a las chicas!", escribió.

Por el momento no se sabe si la marca de helados llegue a lanzar este sabor de helado, pero muchos de sus fans expresaron que no dudarán en probarlo.

jb