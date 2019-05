Sebastián Urdiales, pop fresco para el corazón

La sonrisa lo domina todo en la vida de Sebastián Urdiales. El joven siente que vive en un momento donde no hay imposibles. Donde la música lo puede todo y en el que la suerte le sonríe. ¿El mejor ejemplo? Que su tema “No haces bien” suena con fuerza en redes sociales y le abre las puertas en la competida arena del pop.

Para aprovechar el empuje de su sonido, el cantante se encontrará con sus fieles tapatíos en un showcase y convivencia este 18 de mayo en el hotel City Express Expo GDL (Av. Mariano Otero 1390). Los boletos para este evento están disponibles en la plataforma Boletia, y en la compra del mismo, los asistentes podrán tomarse una foto y llevarse un autógrafo del vocalista.

“Estoy comenzando esta etapa profesional muy contento, cumpliendo el sueño de hacer música y tratando de vivir el momento”, señala el intérprete, quien se dio a conocer en 2013, cuando con 11 años participó en “La Academia Kids”. Desde entonces, mucho ha pasado en la vida del artista, quien decidió que la música era el camino profesional que quería desempeñar en la vida.

“En mi casa nadie era artista, aunque mi padre me inculcó el gusto por la música. Siempre tuve claro que esto era lo que quería en mi vida. A veces mis amigos me dicen que tengo un ‘alma vieja’, porque me comporto con más madurez de la edad que tengo y he tenido claro en todo momento qué es lo que busco”.

Ese espíritu de madurez se refleja en “No haces bien”, tema donde el pop se deja sentir en cada letra. La canción es el segundo sencillo que Sebastián ha lanzado este año, sucesora de “Quiero”.

“Me gusta el pop, pero no considero que mi carrera deba estar amarrada a un género. Me iré siempre por aquellos sonidos que me llenen, que me interesen y le gusten a la gente”.

Con una base de fanáticos creciente en redes sociales, Sebastián promete que en los próximos meses su nombre sonará con fuerza con los escenarios. Por lo pronto, se lanza a la aventura con una gira por varias metrópolis de nuestro país. Además de la Perla Tapatía, Urdiales estará ofreciendo espectáculos en León, Ciudad de México y Morelia, entre otras ciudades.

“Van a ser semanas de mucho trabajo, pero me emociona. Por lo pronto, este espectáculo que preparo para Guadalajara será el primero que ofrezca en su ciudad. La conozco como turista, ahora lo haré como artista, y me emociona muchísimo”.

Maestros y sueños

Sebastián Urdiales confiesa que los artistas que admira son Beyoncé, Bruno Mars, Frank Sinatra y a nivel nacional, Reik. Con estos últimos, sueña algún día poder colaborar.