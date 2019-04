Se despide como todo un caballero

Hoy viernes 26 de abril se estrena en la cartelera nacional la última película en la que participa -histriónicamente- el actor, productor y director Robert Redford. Sus proyectos en cine continúan como creativo, pero ha decidido jubilarse de la interpretación con “Un caballero y su revolver” (“The Old Man and the Gun”), cinta basada en hechos verídicos y donde juega con la realidad, mostrando archivo de su juventud para darle más consistencia a este autohomenaje que se hace.

El actor de 82 años y originario de Santa Mónica, California, dijo el año pasado tras este anuncio que lo hacía porque desde los 21 años está actuando y ya estaba comenzando a cansarse por lo que la jubilación de los sets de filmación ahora ya es un hecho. Además, le vino como anillo al dedo esta historia que el público verá, porque también habla de un hombre que en el ocaso de la edad vivió su vida como quiso, aunque en el contexto de la delincuencia.

Forrest Trucker, a quien interpreta Redford, fue un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel o intentando escapar de ella. La primera vez que fue aprehendido fue a la edad de 15 años; de hecho, logró fugarse en 17 ocasiones y cometió su último atraco en el año 2000 cuando tenía 80 años. “Lo que me atrapó fue que robó 17 bancos, lo atraparon 17 veces y fue a prisión 17 veces, pero también escapó 17 veces”, declaró el año pasado.

Esta historia fue un espejo para el actor, en el sentido de que justo se trataba de un personaje al que no le importó la edad para seguir haciendo lo que había adoptado como su forma de vida y Robert tenía la edad ideal para interpretarlo. En el elenco también participan Casey Affleck, Sissy Spacek y Danny Glover. La dirección y el guion recaen en David Lowery.

Un dandy de Hollywood

Robert Redford es sin duda uno de los galanes consagrados de la industria de Hollywood, hizo las mejores películas románticas de los años 70 y 80. Su gallardía, su encanto y su belleza masculina derritieron al público que disfrutaba verlo en escena con musas de esos años como Lauren Hutton, Meryl Streep y Barbra Streisand, entre otras glorias del cine. Sin embargo, el actor también hizo películas demostrando su espíritu aventurero y country como en “Tell Them Willie Boy Is Here” (1969) o precisamente “Little Fauss and Big Halsy”, en 1970, con Hutton.

Según la página especializada en cine IMDB, Robert Redford tiene 80 créditos en su carrera como actor, iniciando en la década de 1960 en series televisivas como “Maverick”, “Rescue 8” y “Tall Story”, incluso fue parte del reparto de la famosa serie “Alfred Hitchcock Presents” en 1961, 1962 y 1963.

Como director ha realizado 10 películas, la más reciente, un documental en 2014, “Cathedrals of Culture”, con el segmento “The Salk Institute”, pues fue una cinta colaborativa donde intervienen otros realizadores. En cuanto a ficción se refiere está: “The Company You Keep”, donde además de dirigir, protagoniza la historia al lado de Shia LaBeouf y Susan Sarandon.

Como productor ha participado en 51 proyectos, el más reciente es “The Mustang”, cinta francesa que prevé su estreno en junio de este año, la película es protagonizada por Matthias Schoenaerts. Por supuesto que Redford también es productor de su última película, “Un caballero y su revólver”.

Además, es impulsor de proyectos que avalan y empoderan a los talentos emergentes, fue fundador del Sundance Institute y el Sundance Film Festival, que son un fuerte referente en la industria independiente y una ventana para el cine internacional, no solo el que se produce en Estados Unidos.

Robert tiene tres hijos, Shauna, James y Amy; su hijo mayor Scott Anthony falleció el mismo año en el que nació, en 1959. Tiene seis nietos, uno de ellos también es actor, Dylan Redford. El histrión ha estado casado dos veces, con Lola Van Wagenen de 1958 a 1985 y con Sibylle Szaggars desde el 2009 hasta la actualidad.

Imagen publicitaria de “The Old Man and the Gun”. ESPECIAL

Datos Para fans

Amistad

ESPECIAL

Redford y Paul Newman formaron un “bromance”, así como en la actualidad son grandes amigos Leonardo DiCaprio y Brad Pitt o Ben Affleck y Matt Damon. Vivieron lejos de las grandes urbes y cada vez que podían se hacían bromas.

Pareja fílmica

ESPECIAL

En 1967 Redford rodó con Jane Fonda la cinta “Barefoot in the Park” y desde entonces fueron una de las parejas del cine más bellas. Se reencontraron el 2017 en Venecia cuando presentaron la cinta de Netflix “Our Souls at Night”, a manera de rendirle homenaje al romance ficticio que enamoró al público.

Ambientalista

ESPECIAL

Desde siempre ha sido partícipe de causas sociales y crítico de la política, pero sobre todo, defensor del medio ambiente, creó The Redford Center, que a través de lo que se produce y se hace en torno al medio ambiente genera empatía con el espectador, contando historias de superación en torno al cambio climático y presentando también las historias afectadas por la contaminación.

La Academia

ESPECIAL

Pese a ser un gran actor, nunca ha recibido un Oscar por esta faceta. La Academia resarció este hecho en 2002 otorgándole el Oscar honorífico. Cabe señalar que como director sí tiene un Oscar; se lo ganó en 1981 por la cinta “Ordinary People”.