La séptima película de la popular franquicia de terror Scream tiene prevista su llegada a los cines el 27 de febrero de 2026, según lo compartido por Neve Campbell en sus redes sociales. La actriz, quien retoma su papel en la saga tras su ausencia en la sexta entrega debido a una disputa salarial, anunció la noticia junto a Kevin Williamson, creador de la historia original y director de esta nueva secuela. La producción ha enfrentado varios retos, entre ellos retrasos y modificaciones en el elenco, así como huelgas de SAG-AFTRA y WGA.

Por su parte, Melissa Barrera, quien fue protagonista en las dos últimas películas, fue despedida del proyecto el año pasado por sus comentarios en redes sociales sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Jenna Ortega también tuvo que abandonar la producción debido a conflictos de agenda con la serie Merlina de Netflix.

Además, Christopher Landon, conocido por dirigir Feliz día de tu muerte (Happy Death Day), dejó la dirección en diciembre de 2023, describiendo su experiencia como “un sueño que se convirtió en pesadilla”, lo que llevó a Williamson a asumir el mando.

Paramount Pictures se encargará de la distribución, mientras que Spyglass Media producirá el filme, lo que permitirá que la saga continúe. Los aficionados recordarán que después de un periodo de inactividad tras el lanzamiento de Scream 4 en 2011, la franquicia resurgió exitosamente con las entregas de 2022 y 2023, dirigidas por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

El calendario de estrenos sugiere que Scream 7 no competirá con otros grandes estrenos en su fecha de lanzamiento, aunque la semana siguiente se estrenarán los filmes animados The Cat in the Hat de Warner Bros. y Hoppers de Disney y Pixar, dirigidos a un público familiar.

La producción de la séptima entrega ha estado marcada por una serie de eventos que han captado la atención del público y de los medios. La salida de Barrera y Ortega, junto con la renuncia de Landon, han sido momentos destacados, pero a pesar de estos contratiempos, el equipo de producción ha logrado avanzar y establecer una fecha de estreno.

Courteney Cox anunció a finales de septiembre que aún no ha firmado oficialmente para participar en Scream 7, aunque espera que el personaje de Dewey, interpretado por David Arquette, tenga alguna aparición en esta nueva entrega. Esta aspiración fue mencionada por Cox durante el evento benéfico Rock4EB, según reportó Variety.

