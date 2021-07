Sara Maldonado revela que tendrá dos cirugías: "Me van a meter cuchillo"

Sara Maldonado ya advirtió que pronto lucirá muy diferente, pues este lunes se someterá a una lipoescultura y se retirará unos implantes de senos que se puso hace 20 años.

La actriz de 41 años de edad advirtió que "se va a meter cuchillo" porque quiere verse diferente y quitarse los "gorditos de la espalda", pues a pesar de que ha hecho ejercicio y se ha alimentado sanamente, éstos no desaparecen.

"Decidí hacer esto público porque la verdad me considero una persona transparente; la verdad es que mi cuerpo va a cambiar porque es una decisión que yo tomé, que medité durante mucho tiempo", expresó.

Maldonado, que ha participado en melodramas como "El juego de la vida" y "Camelia la Texana", explicó que aprovechando que se retirará los implantes, se practicará una lipoescultura sencilla.

"Hace 20 años me hice una cirugía de busto, me puse unos implantes y he decidido quitármelos, no por nada, mis prótesis tienen bastantes años, pero, aprovechando, a recomendación de los doctores, me voy a hacer una lipoescultura, es una lipoescultura muy sencilla, me van a quitar todos esos gorditos; el gordito detrás de la espalda. Son cosas que no he logrado bajar y siempre he querido hacerlo".

JM