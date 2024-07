Esta semana, el cantante y miembro del grupo Camila, Samo, asistió a una cita de trabajo en la Condesa, Ciudad de México, acompañado de su equipo. Aunque la reunión duró solo unos 30 minutos, fue suficiente para que el intérprete viviera un episodio desafortunado, pues al regresar al lugar donde estaba estacionada su camioneta, descubrieron que una de las ventanas estaba rota y varias pertenencias habían sido robadas.

El propio compositor documentó la situación en sus redes sociales, donde expresó su impotencia por lo sucedido, además de contar que le sustrajeron computadoras y más equipo que se encontraba dentro de su vehículo.

Ahora, Samo ha dado más detalles respecto al episodio.