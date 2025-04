Pauli Camou deslumbra en el Foro del Tejedor y presentará su emotivo EP "Lava y Mie"

La talentosa cantante, compositora e intérprete Pauli Camou sigue consolidando su carrera musical y lanzará el 4 de abril en todas las plataformas digitales su EP Lava y Miel.

La artista se presentó recientemente en el Foro del Tejedor, donde logró una conexión única con el público, dejando una huella imborrable con su interpretación emotiva y su estilo auténtico.

Durante el concierto, Pauli interpretó un repertorio íntimo y conmovedor, incluyendo canciones como: “Vuelvo a caer”, “Canción a medias”, “Ojos bailarines”, “Lava y Miel”, “Cerquita”, “En Pausa”, “Mujer Desierto”, “Sueños de Colibrí”, “Todo tu universo”, “Seguiré mi viaje”, “Temor”, “Adoro”, “Noche de ronda” y “Qué dirías de mí”.

Sobre esta experiencia, la cantante expresó su felicidad y gratitud. "Me sentí súper afortunada, un poco nerviosa y muy feliz de estar rodeada de un público tan presente, sensible, cariñoso y abierto a escuchar mi música y mis historias. Fue muy bello compartir también con los músicos tan increíbles que me acompañaron", comentó.

Lava y Miel, el nuevo EP de Pauli Camou, explora la dualidad entre lo dulce y lo intenso, emociones que se reflejan en cada una de sus canciones. "Siempre he sentido que la lava y la miel se parecen, por textura, por color, por ser líquidas pero lentas. Todos vivimos historias de lava e historias de miel. Unas nos queman, nos duelen y nos transforman; otras nos endulzan, nos cuidan y nos protegen", explicó la artista sobre el significado detrás del título.

El proceso creativo de este EP estuvo marcado por una introspección profunda y una mezcla de emociones. "Cada canción tiene su propia esencia, pero Canción a medias me provoca un dolor especial, ya que trata sobre el abuso a las niñas, un

tema que me afecta profundamente. Esta canción busca ser una pequeña cura para esos pedacitos del alma que se rompen con estas experiencias", compartió.

Con Lava y Miel, Pauli Camou se reafirma como una voz auténtica y poderosa en la escena musical. "Este álbum es un reflejo de mi evolución. Es como ver fotos mías a través del tiempo, cada canción es una parte de mi historia", aseguró.

MF